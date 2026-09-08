El festival Curtas reúne 78 cortometrajes llegados de 29 países

Curtas Festival do Imaxinario vuelve a situar el cortometraje en el centro de su programación. La 54 edición del certamen que se celebra en Vilagarcía de Arousa reunirá 85 obras de formato breve, entre 78 cortometrajes y 7 videoclips, procedentes de 29 países.

La selección mantiene una de las líneas de trabajo que definen al festival: descubrir nuevas voces y ofrecer al público gallego acceso a obras que aún no han tenido recorrido en nuestro territorio.

En esta edición, 78 de los trabajos admitidos serán algún tipo de estreno: 11 de ellos serán absolutos, tres supondrán la primera proyección internacional, cinco serán premiere europea, 28 en España y 31 tendrán su estreno en Galicia. «Con esta selección, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Galicia refuerza su apuesta por un cine fantástico abierto a nuevas miradas, lenguajes y formas de expresión, con especial atención a las voces emergentes y a las propuestas que exploran los límites del género», apunta el Concello en un comunicado.

La Sección Oficial Fantástica, con 66 cortometrajes, reúne una amplia representación del género contemporáneo, con trabajos procedentes de Europa, América, Asia y Oceanía. Terror, ciencia ficción, fantasía, humor negro y propuestas más difíciles de clasificar conviven en una selección que combina cineastas emergentes con autores de trayectoria.

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Entre los estrenos mundiales de la sección figuran «Carne», de Pasquale Russo; «Dagon», de Olivier Beguin; «Dark Night», de Nafiseh Zohari; «Period», de Nikola Petrovic; «Plato Estrella», de Roberto del Castar; «Sakana», de Yun-Rei Chuang; «Sheep Code», de Ali Rahmati; y «Turn it down», de Niels Bourgonje.