Política local
Cambados convoca el pleno para intentar desbloquear la elección de los festivos locales
El tripartito espera llegar con un acuerdo alcanzado en la comisión previa y mantiene su elección del Entroido, que no gusta al PP
La Corporación de Cambados abordará este jueves la elección de los días festivos que ha suscitado confrontación política. La intención del tripartito en minoría es lograr un acuerdo con la oposición en la comisión previa del miércoles y llegar a la sesión con la única necesidad de refrendarlos. También se aprovechará esta convocatoria extraordinaria para aprobar de manera definitiva la Conta Xeral de 2025.
El alcalde accidental, Tino Cordal, explicaba ayer que el gobierno mantiene la misma propuesta que generó un enfrentamiento político abierto en los medios: ellos elijen uno de los dos días y el PP el otro.
«La idea es que en la comisión de Facenda del miércoles podamos alcanzar un acuerdo y esperamos que no suceda lo mismo que en el anterior pleno», explicó el concejal de Somos. Y es que aseguró que, tanto el PP como su exsocio de Pode, «se abstuvieron, así que entendíamos que no habría problema».
Cabe recordar que, finalmente, votaron en contra de su propuesta y posteriormente, en la mesa de comercio, es cuando se le planteó a los populares repartirse la elección. «Incluso habíamos hablado con la cofradía de pescadoras para encajar su elección del viernes de la virgen del Carmen, pero luego, de sorpresa, emitieron un comunicado criticando y sin haber acordado nada aún», se quejó Cordal.
De hecho, censuró la actitud del principal partido de la oposición:«Históricamente, los festivos los proponía el gobierno local y la oposición o los apoyaba o se abstenía. Habría crítica, pero no se bloqueaban. Pero es la oposición que está haciendo Sabela Fole, ni en la época de Luis Aragunde como portavoz lo hacían e incluso votaban a favor», añadió.
Cabe recordar que el principal desencuentro estaría en que los conservadores rechazan el Lunes de Entroido por ser en febrero y esta era la apuesta del Ejecutivo de Samuel Lago, que se viene quejando de que con esta negativa, lo que «pretenden es elegir el suyo y el nuestro, los dos. Eso es ser intransigente».
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