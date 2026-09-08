Acepta cinco años de cárcel tras ser sorprendido en el coche con 5 kilos de cocaína y otros 5 de hachís en Ribadeo

Cinco años de prisión y una multa de 1.231.004,71 euros, es la condena que ha aceptado un vecino de Vilanova de Arousa que fue detenido en octubre del pasado año en el municipio lucense de Ribadeo cuando circulaba por la A-8 con cinco kilos de cocaína y otros tantos de resina de cannabis ocultos en un compartimento de su vehículo.

El acuerdo entre las partes se ha alcanzado antes de la celebración del juicio previsto en la Audiencia Provincial de Lugo, por lo que finalmente no será necesario celebrar la vista oral fijada para este jueves.

El acusado ha acudido a la Audiencia custodiado, ya que permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde su detención. Además de la pena de cárcel y la multa, el acuerdo establece una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago.

Los hechos se remontan al pasado 2 de octubre de 2025. Aquel día, agentes de la Guardia Civil de los puestos de Ribadeo, Mondoñedo y Barreiros habían establecido un punto de verificación en la A-8, a la altura del kilómetro 506, en Ribadeo. Sobre las 11.10 horas dieron el alto a un Audi A4 que conducía el acusado.

Durante la inspección del vehículo, los agentes observaron una modificación en la zona del maletero a la que se accedía desde la parte inferior. En su interior encontraron varios paquetes con cocaína. En concreto, fueron intervenidos 2.004,3 gramos, 1.000,8 gramos, 1.002,9 gramos y 990,5 gramos de esta sustancia, con una elevada pureza. También localizaron 4.844,9 gramos de resina de cannabis.

Pero el registro del coche fue solo el principio de la investigación. A raíz de la intervención de la droga y de los antecedentes policiales del sospechoso, el juzgado autorizó el registro de su vivienda en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Allí los agentes encontraron un importante arsenal de sustancias estupefacientes preparado, según la acusación, para su distribución.

En la vivienda aparecieron varios paquetes de heroína que superaban los cuatro kilos en conjunto, además de numerosas partidas de cocaína, más de tres kilos, y casi diez de resina de cannabis. Entre las cantidades de cocaína localizadas figuraban paquetes de prácticamente un kilo, además de otras partidas de menor peso.

El registro permitió descubrir también una serie de elementos que apuntaban, según la Fiscalía, a una actividad organizada de preparación y distribución de droga. En la casa había un sistema de cámaras de vigilancia casero para controlar los accesos, una máquina envasadora, numerosas bolsas y recortes de plástico y una máquina para contar billetes. Los investigadores encontraron además dos teléfonos satelitales de la marca Iridium y 850 euros en efectivo.

La Fiscalía consideraba que el acusado poseía todas estas sustancias con intención de destinarlas al tráfico y le atribuía un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud. En su escrito de acusación solicitaba inicialmente nueve años de prisión y una multa de 2.753.380,51 euros, además del comiso de la droga, el dinero, los efectos intervenidos y el Audi utilizado para transportar parte del alijo.

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La condena finalmente pactada es sensiblemente inferior. El informe forense ha acreditado que el acusado era consumidor de cocaína y que mantenía una dependencia prolongada, con un historial de consumo de aproximadamente 20 años. Esta circunstancia ha sido considerada como atenuante por drogadicción y ha contribuido a la rebaja de la pena.