La Xunta detecta «deficiencias» en la represa del Umia, pero «no afectaciones negativas» al río

La Consellería de Medio Ambiente requiere a la empresa de la represa del río Umia que corrija una «serie de deficiencias» detectadas en una reciente inspección, pero relativas a la integridad de la estructura y a que se facilite el paso de los peces. Pues asegura que «no se observan afectaciones negativas a la flora ni a la fauna, ni turbidez en el agua», en contra de los temores expresados estos días por partidos políticos y ecologistas.

En concreto, insta a la promotora a que «corrija lo antes posible» unas «filtraciones detectadas a través del cuerpo de la represa que impiden actualmente su correcto funcionamiento y también el paso previsto para los peces». De hecho, la Xunta afirma que la reconstrucción de la represa «se ajusta en términos generales a las dimensiones y materiales autorizados».

Como ya explicaron hace unos días a este medio, Augas de Galicia realizó una inspección reciente para comprobar si los trabajos se ajustaban al permiso concedido y la volverá a hacer para comprobar si ha cumplido con este requerimiento.

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Las mismas fuentes destacaron que se trata de una «reconstrucción estable» de la presa que se creaba todos los veranos para evitar la salinización de la «única captación que abastece a la Illa da Toxa», asegurando que esto sí generaba problemas, «problemas de turbidez», más concretamente, y que por eso la concesionaria «propuso esta actuación como medida definitiva».