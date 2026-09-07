Vilagarcía estrecha un vial para calmar el tráfico junto al colegio de A Escardia

La Concellería de Mobilidade de Vilagarcía ejecutará este martes una nueva medida en el marco del programa de los «Camiños Escolares Seguros», en este caso, para mejorar la seguridad vial en el acceso del colegio de A Escardia.

Atendiendo a la demanda realizada desde el propio centro y tras haberlo consensuado con la dirección y la asociación de padres de alumnos, el Concello acordó estrechar el ancho de los carriles de circulación unos metros antes del paso de peatones situado frente a la entrada de la calle Ramón López Piñeiro.

Ravella explica que el objetivo de la medida es obligar a los vehículos a reducir la velocidad al acercarse a la zona de tránsito de los niños. La medida se materializará pintando franjas «cebreadas» en ambos arcenes de la calle desde unos 20 metros antes y otros tantos después del paso elevado.

Las áreas se delimitarán con pivotes y se colocará la debida señalización vertical advirtiendo a los conductores sobre el estrechamiento de vía en la zona escolar. Los trabajos serán ejecutados directamente por el Ayuntamiento. Comenzarán este martes y está previsto que terminen en la misma jornada para que los cambios sean efectivos ya el miércoles, cuando comienza el curso escolar.

«Aunque la velocidad máxima para la calle Ramón López Piñeiro es de 30 kilómetros por hora —igual que en todo el centro urbano, donde está implantada la Zona 30 desde hace años—, profesorado y familias advirtieron que muchos conductores circulaban a más velocidad por el lugar, con el consiguiente peligro para el alumnado a las horas de entrada y salida del colegio», argumenta el Ayuntamiento en un comunicado.

Por esta razón, profesores y padres demandaron la adopción de alguna intervención que aportara mayor seguridad para los peatones, al igual que se hizo en los entornos de otros centros educativos, como en el Anexo A Lomba, el San Francisco, el Vagalume y los colegios de A Lomba y Arealonga, entre otros, también dentro del programa de los «Camiños Escolares Seguros».

Noticias relacionadas

Tras estudiar la problemática y ver las posibilidades de actuación, se optó por esta solución, la cual cuenta con el visto bueno de la dirección de la Escardia y de la asociación de padres de alumnos. n