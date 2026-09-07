Salnesclick, el escaparate virtual para las empresas de la comarca que no para de crecer

Nació como una plataforma que ayudase al comercio local y a las empresas a gestionar sus ventas y a ofrecer sus productos, una especia de Amazon que no ha parado de crecer desde que se puso en marcha. Salnesclik mantiene esos buenos resultados en los ocho meses que han transcurrido de 2026, alcanzando las 654 empresas integradas que utilizan la plataforma como escaparate digital gratuito para dar a conocer sus ofertas, sean comerciales, turísticas o gastronómicas.

Otra de las cuestiones que se destaca desde la Mancomunidade es que, en los ocho meses de 2026, los reels publicados en las redes sociales de Salnés Click han acumulado un total de 413.676 reproducciones, una cifra que refleja el alcance que están adquiriendo estos contenidos y su capacidad para acercar las ofertas que existen en los establecimientos de la comarca a nuevos públicos.

Desde la Mancomunidade de O Salnés no dudan en sacar pecho de esta iniciativa, sobre todo porque se ha convertido en un punto de encuentro «entre las empresas y el público, facilitando el acceso a información sobre productos y servicios y contribuyendo a reforzar la promoción del comercio y de la actividad económica» de los nueve municipios que la conforman.

SalnésClick se plantea así como una herramienta de promoción conjunta que permite mostrar la comarca como un destino con una oferta amplia y diversa, al tiempo que ofrece a las empresas participantes una vía adicional para mejorar su presencia y visibilidad en el entorno digital.

El presidente de la Mancomunidad do Salnés, David Castro, destaca que «SalnésClick es una herramienta complementaria para todas las empresas de la comarca y una forma gratuita de promocionar sus negocios. El número de empresas adheridas y su satisfacción demuestran que la plataforma cumple su objetivo: reunir en una misma web nuestros comercios, restaurantes y experiencias turísticas y darles visibilidad. Gracias a las redes sociales, vecinos y visitantes descubren todo lo que tienen a su alcance, y por eso seguiremos trabajando en la promoción de O Salnés y de su sector empresarial».

Con 654 empresas adheridas, SalnésClick reúne ya una representación significativa del tejido empresarial de O Salnés y continúa trabajando para ampliar y actualizar su oferta. La Mancomunidade do Salnés asegura que va a continuar trabajando en la difusión y promoción de la plataforma, así como en la incorporación de nuevas empresas y propuestas, con el objetivo de seguir fortaleciendo este escaparate digital y contribuir a la dinamización del tejido empresarial y turístico de la comarca.

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El proyecto de Salnés Click nació con el objetivo de promover y poner en valor el tejido empresarial local, facilitando alas empresas de la comarca un espacio en el que mostrar sus servicios y acercar sus ofertas tanto a la población local como a aquellos que visitan el territorio. Su actividad no se limita solo a la plataforma, sino que utiliza las redes sociales difundiendo experiencias, propuestas y recursos relacionados con la actividad empresarial de la comarca. Ahora, ya consolidado, la Mancomunidade trata de seguir sumando empresas a esta iniciativa nacida para ayudarlas a posicionarse en un mercado como el digital que se está convirtiendo en clave para el crecimiento de cualquier negocio comercial, hostelero o turístico.