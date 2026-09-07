Restos de un coche y un ruego en Cambados: «Quien tiró el cruceiro, que lo diga; no pasa nada»

Conforme pasan las horas, la hipótesis de que un vehículo tipo utilitario derribó el cruceiro de Con do Ramo de Cambados cobra fuerza. Sobre todo por el trozo de piloto hallado en un contenedor cercano.

El Concello está a la espera del informe de su técnico de Patrimonio para recoger los pedazos, tomar decisiones sobre la restauración y abrir la reflexión de si reubicarlo ante tanto infortunio que viene sufriendo este bien remozado, pero que aún conserva partes originales del siglo XVIII.

Con todo, el concejal Liso González hace un llamamiento para que el autor de lo que parece un accidente «recapacite y se lo comunique a la Policía Local o a la Guardia Civil. No le va a pasar nada, nadie le va a poner una cruz ni a someterlo a un juicio sumarísimo porque despistes y errores cometemos todos y si tiene seguro, lo va a cubrir y restaría una carga innecesaria al bolsillo de todos los vecinos».

Es intención del edil restaurarlo. De hecho, el cruceiro del atrio de la iglesia de Castrelo estaba pendiente de una cruz nueva, en sustitución de la que perdió en un accidente anterior, cuando un camión se enredó en un cableado excesivamente bajo y cuyo propietario viene buscando el Ayuntamiento ante la Diputación, pero sin éxito.

Ya era moderna -la original se perdió hace mucho-, procedente de la restauración de 2019. También lo son otras partes porque el Con do Ramo es fuente de infortunios. Lleva un derribo por un temporal y tres accidentes de tráfico -uno ya dañó el mesado que esta vez ha quedado por los suelos-

Por este motivo, González ve necesario poner sobre la mesa la posibilidad de sacarlo del margen de la vía provincial EP-9006: «En mi opinión, el cruce con la vía principal tiene el ancho suficiente para entrar y salir. De hecho, este fin de semana hubo fiesta y los camiones de las orquestas pasaron sobradamente con el cruceiro ya en el suelo. Así que también puede ser la coincidencia de tres casuísticas iguales en poco tiempo». Además reconoce que no le convence mucho, pues la ubicación «es algo relevante en la conservación e interpretación del patrimonio y se descontextualizaría».

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Últimamente, entre esto, las pintadas en la iglesia de San Benito... El también edil de Cultura e Ensino no gana para disgustos y además, lamenta que la partida para patrimonio en el presupuesto municipal es de 5.000 euros, una cuestión que se había propuesto resolver, pero que tuvo que postergar ante la delicada situación financiera de la que aún se recuperan las arcas locales.