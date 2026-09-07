Los receptores arousanos de la Risga caen a niveles de hace dos décadas

Los receptores de la Renta de inclusión social de Galicia (Risga) ascendían el año pasado a 142 en las localidades de O Salnés y Ullán, una de las cifras más bajas de las últimas dos décadas. Una tendencia generalizada y que se viene consolidando desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital de la administración central.

Ambas prestaciones cubren perfiles muy similares en cuanto a personas en situación de riesgo de exclusión social, pero desde que la medida estatal empezó a funcionar, en el año 2020, el trasvase de receptores ha sido un continuo goteo, aparte de la evolución de otros factores determinantes como el empleo.

Los datos del ejercicio publicados recientemente por el Instituto Galego de Estatística (IGE) señalan que la renta gallega llegó el año pasado a 142 vecinos de la zona. En los Concellos más pequeños, el número es casi residual en los últimos años y destacan los casos de Valga, que encadena un lustro con cero beneficiarios, y los de Ribadumia y Catoira, que llevan así dos años.

En Meaño, A Illa y Meis es casi algo residual, pues los receptores son de una o dos personas. En el resto de localidades las cifras son de 79 beneficiarios en Vilagarcía; 24 en O Grove; 12 en Cambados; 11 en Vilanova y nueve en Sanxenxo.

El total saliniense ascendió a 139 ciudadanos, manteniendo la caída consecutiva que se registra sobre todo desde la implantación de la prestación del Gobierno central.

La última vez que se registraron cifras similares fue en 2006-2007 y están muy lejos de momentos en los que tocó techo histórico, como en 2015, cuando había más de 400 personas percibiendo este apoyo.

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Ante el posible trasvase de receptores, la Xunta defendían recientemente la Risga, indicando que da cobertura a personas que no transitaron o no tienen acceso al Mínimo Vital, además de «complementar los ingresos de muchas personas que cobran un IMV muy reducido y de acercar garantías frente a las incertidumbres e inseguridades» de la estatal, como manifestaba hace unos meses el director general de Inclusión Social de la Consellería de Política Social, Arturo Parrado.