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Quejas por el estado de los miradores de A Lanzada

Los usuarios lamentan la «falta de cuidados» que contrasta con la belleza del paisaje

Estado en el que se encuentra uno de los miradores de A Lanzada. | FDV

Estado en el que se encuentra uno de los miradores de A Lanzada. | FDV

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R. A.

O Grove

Vallado caído o desaparecido bajo la maleza, tablas levantadas del suelo o directamente desaparecidos y más de un boquete en el asfalto señalizado con un cono. Ese es el estado en el que se encuentran los miradores de A Lanzada situados al pie de la PO-317, que une O Grove con San Vicente.

Esta situación no ha pasado desapercibida a muchos de los visitantes que se acercaron este verano a O Grove, causando una mala imagen pese a estar ubicados en un punto espectacular de la costa, desde el que se puede observar toda la playa de A Lanzada.

Además de la mala imagen, el estado de los dos miradores que se encuentran en esa zona también supone un riesgo para las personas que se detienen a mirar el paisaje ya que corren el riesgo de «colarse» por alguno de los agujeros de las plataformas. Vecinos de la zona lamentan esta situación que se extendería a otras plataformas de madera que se encuentran diseminadas por el litoral grovense y que carecen del más mínimo mantenimiento.

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Una situación semejante ocurría hasta hace poco tiempo en A Illa con el estado del paseo de madera de O Bao, el cual se intentó cambiar en varias ocasiones sin éxito debido al incremento de los materiales. Hace menos de un mes, Costas y el Concello consideraron que lo mejor para todos era su eliminación y tratar de recuperar el espacio dunar sobre el que se asentaba.

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