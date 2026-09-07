Procesión para la historia en Cambados

Los vecinos de San Tomé de Cambados vivieron ayer todo un acontecimiento. Por segunda vez en 90 años, la talla original de la virgen de La Valvanera salió en procesión. Además, era la primera vez que llegaba a la torre de San Sadurniño, un recorrido implantado por la actual comisión de fiestas.

El deseo de la villa se vio cumplido gracias a la disposición de los experimentados porteadores cambadeses, dispuestos a cargar con la antigua talla de madera, que pesa más de 200 kilos, mucho más que la obra que la sustituyó hace muchos años y que es la que sale habitualmente en procesión. Ayer tampoco faltó.

La comisión de fiestas también tuvo que hacer algunos arreglos al anda para que pudiera pasar por el puente que discurre hacia la emblemática isla de San Sadurniño.

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En resumidas cuentas, una implicación de la comunidad y que así se vivió, en comunidad, convocando a un número de asistentes, si cabe, mayor de lo habitual para disfrutar de lo que fue una procesión de auténtica postal al atardecer.