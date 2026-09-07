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O Grove empieza a reformar la calle Hortos y Pereiros pasa a ser de un sentido único

La Policía Local tuvo que modificar el plan de tráfico inicial porque la obra se inició en otro tramo

Vista de la zona de las obras de la calle Hortos de O Grove.

Vista de la zona de las obras de la calle Hortos de O Grove. / M. Méndez

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Lucía Romero

O Grove

La esperada reforma de la calle Hortos, en O Grove, está en marcha y el plan de tráfico por las restricciones para los no residentes sufrió una modificación respecto a lo previsto inicialmente porque, finalmente, las obras se iniciaron en otro tramo. Así, la Policía Local indica que la calle Pereiros pasa a ser de sentido único con dirección Terra de Porto, Pereiros y O Con.

Cabe recordar que el Concello anunció hace unos días que los trabajos se desarrollarían por tramos y que el acceso a las propiedades estaría garantizado. Fue durante una reunión informativa para detallar las actuaciones previstas mediante la inversión de algo más de 200.000 euros.

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