O Grove empieza a reformar la calle Hortos y Pereiros pasa a ser de un sentido único

La esperada reforma de la calle Hortos, en O Grove, está en marcha y el plan de tráfico por las restricciones para los no residentes sufrió una modificación respecto a lo previsto inicialmente porque, finalmente, las obras se iniciaron en otro tramo. Así, la Policía Local indica que la calle Pereiros pasa a ser de sentido único con dirección Terra de Porto, Pereiros y O Con.

Cabe recordar que el Concello anunció hace unos días que los trabajos se desarrollarían por tramos y que el acceso a las propiedades estaría garantizado. Fue durante una reunión informativa para detallar las actuaciones previstas mediante la inversión de algo más de 200.000 euros.