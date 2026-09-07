Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaEl 'Idealista público'Cae la construcciónNuevo plan salud mentalLa ultraderecha gana terreno en AlemaniaGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Meaño colocará 32 nuevos paneles para anuncios en las parroquias

Licita el suministro e instalación por casi 30.000 euros

Vista de un tablón de anuncios de otro Concello.

Vista de un tablón de anuncios de otro Concello.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tino Hermida

Meaño

El Concello de Meaño saca a contratación el equipamiento de 32 paneles de anuncios para cartelería a repartir entre las siete parroquias del municipio.

Responde a una estructura de plástico reciclado que resiste mejor las inclemencias meteorológicas, con 2,10 metros de alto por 0,90 de ancho y que serán anclados al suelo mediante dos agujeros rellenos de mortero, según las condiciones.

Las mismas indican que la trasera de cada panel estará compuesta por una superficie de corcho con espesor de 5 milímetros para favorecer la sujeción de la cartelería mediante chinchetas.

Este equipamiento sale a concurso por un importe de 29.949,92, a razón de 935,9 euros por unidad.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el viernes 18 de septiembre, a las 9 de la mañana.

Noticias relacionadas

El plazo mínimo de entrega, una vez se rubrique el acuerdo con la sociedad que finalmente resulte como adjudicataria, será de un máximo de dos meses, y la garantía del equipamiento tendrá dos años.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents