Meaño colocará 32 nuevos paneles para anuncios en las parroquias

El Concello de Meaño saca a contratación el equipamiento de 32 paneles de anuncios para cartelería a repartir entre las siete parroquias del municipio.

Responde a una estructura de plástico reciclado que resiste mejor las inclemencias meteorológicas, con 2,10 metros de alto por 0,90 de ancho y que serán anclados al suelo mediante dos agujeros rellenos de mortero, según las condiciones.

Las mismas indican que la trasera de cada panel estará compuesta por una superficie de corcho con espesor de 5 milímetros para favorecer la sujeción de la cartelería mediante chinchetas.

Este equipamiento sale a concurso por un importe de 29.949,92, a razón de 935,9 euros por unidad.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el viernes 18 de septiembre, a las 9 de la mañana.

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El plazo mínimo de entrega, una vez se rubrique el acuerdo con la sociedad que finalmente resulte como adjudicataria, será de un máximo de dos meses, y la garantía del equipamiento tendrá dos años.