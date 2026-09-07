Ingenio vecinal para desfilar por Rubiáns

La parroquia vilagarciana de Rubiáns ha finalizado sus fiestas de Santa Plácida con el tradicional desfile de carrozas, en el que se implican activamente los vecinos de varias aldeas.

Este lunes, desfilaron por la localidad cinco carrozas, procedentes de otros tantos lugares. En concreto, hicieron composiciones los vecinos de Rubiáns de Arriba y de Rubiáns de Abaixo; los de Perrón, Loenzo, A Bouza y Soutelo y As Quintáns.

Turistas y viajeros de paseo por Rubiáns. | IÑAKI ABELLA

Una de las particularidades de este festejo es que los vecinos mantienen la temática y la composición de cada carruaje en celoso secreto. No es hasta media tarde del lunes, cuando las carrozas se concentran en las inmediaciones del colegio, cuando se conoce el resultado del trabajo de cada lugar. Es de ahí de donde sale el desfile, que tras una hora de recorrido finaliza en el campo de la fiesta.

Niños caracterizados con las equipaciones de la selección española de fútbol. / Iñaki Abella

La asociación cultural O Souto y un grupo de vecinos que, voluntariamente, ayudan en la organización de los festejos pidiendo dinero por las casas, son los encargados de esta y otras actividades. Ya en el campo de fiestas, se celebra una merienda para los participantes en la marcha, que será la antesala de la verbena. Para los niños había colchonetas.

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Rubiáns celebró las fiestas de Santa Plácida durante el fin de semana, estando la jornada de este lunes dedicada a San Ramón. Sin salir de Vilagarcía, este mes estarán también en fiestas en Santa María de Guillán y, posteriormente, en Trabanca Badiña. Ya en octubre será el turno de A Torre y del Rosario de Vilaxoán.