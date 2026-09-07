A Illa promociona la almeja roja y las algas a través de las tapas

Las algas y la almeja rubia se han convertido en un salvavidas para la OPP-20 y la Cofradía de A Illa. Es por ese motivo que ellas serán las protagonistas de una nueva edición de la propuesta gastronómica «O mar en tapas», iniciativa en la que una decena de restaurantes del municipio ofrecerán tapas a sus clientes que incluirán ambos ingredientes. Para ello, la OPP-20 facilitará el producto al Restaurante A Meca, Bar O Porto, Café Bar Saratoga, Restaurante Enno’s, Vinoteca Aldea, Ribeirñán Café Bar, Restaurante Bar López, Churrasco Con do Sol, Brasería A Salga y A Boa Vida Gastrobar.

Pero «O mar en tapas» va mucho más allá y anima a los participantes no solo a degustar las diferentes propuestas que presentarán los locales, sino a que sean puntuadas para escoger la mejor tapa con una puntuación del 1 al 5. Entre todos esos participantes se sortearán dos lotes de marisco.

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La anterior edición se celebró también en el mes de septiembre del pasado año aunque el ingrediente escogido fueron solo las almejas rojas. Juan José Rial Millán, patrón de A Illa reconoce que las algas y la almeja roja son dos especies fundamentales para el pósito en estos momentos. De la lonja de A Illa salen hasta seis especies diferentes (wakame, kombu, gracilaria, codium , himanthalia y la lechuga de mar que «son naturales, sin ningún tipo de sulfato y cuentan con el sello ecológico». Millán también ensalza la almeja roja, una especia por la que A Illa está apostando y que «ha experimentado una bajada de precio enorme pese a su gran calidad». Insiste en que «O mar en tapas» va a permitir degustar estos productos y que «van a conquistar muchos paladares».