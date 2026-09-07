Detenida tras morder a tres personas en la terraza de un bar en Vilagarcía

La Policia Nacional ha detenido a una mujer acusada de agredir a tres personas, entre ellas un agente policial, en la terraza de un bar de Carril.

Presuntamente, la mujer atacó a una pareja que estaba con su bebé en la terraza del establecimiento hostelero, situado en la plaza de A Liberdade, en pleno centro de Carril.

También se abalanzó sobre un vecino de la localidad que trató de ayudar a la pareja, mordiéndole en el cuello.

La Policía Nacional desplazó dos patrullas al lugar, y los agentes se vieron obligados a reducir a la agresora. Esta mostró una actitud violenta, y trató de resistirse, mordiendo también a un policía.

Noticias relacionadas

Asimismo, rompió una ventanilla del coche policial. Finalmente, fue detenida por los presuntos delitos de atentado, lesiones y daños en bienes públicos. Fuentes consultados indican que se encontraba bajo los efectos del alcohol.