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Detenida tras morder a tres personas en la terraza de un bar en Vilagarcía

También rompió la ventanilla de un coche policial en Carril

Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía.

Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía. / Noe Parga

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Anxo Martínez

Vilagarcía

La Policia Nacional ha detenido a una mujer acusada de agredir a tres personas, entre ellas un agente policial, en la terraza de un bar de Carril.

Presuntamente, la mujer atacó a una pareja que estaba con su bebé en la terraza del establecimiento hostelero, situado en la plaza de A Liberdade, en pleno centro de Carril.

También se abalanzó sobre un vecino de la localidad que trató de ayudar a la pareja, mordiéndole en el cuello.

La Policía Nacional desplazó dos patrullas al lugar, y los agentes se vieron obligados a reducir a la agresora. Esta mostró una actitud violenta, y trató de resistirse, mordiendo también a un policía.

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Asimismo, rompió una ventanilla del coche policial. Finalmente, fue detenida por los presuntos delitos de atentado, lesiones y daños en bienes públicos. Fuentes consultados indican que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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