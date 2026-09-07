Sucesos
Detenida tras morder a tres personas en la terraza de un bar en Vilagarcía
También rompió la ventanilla de un coche policial en Carril
La Policia Nacional ha detenido a una mujer acusada de agredir a tres personas, entre ellas un agente policial, en la terraza de un bar de Carril.
Presuntamente, la mujer atacó a una pareja que estaba con su bebé en la terraza del establecimiento hostelero, situado en la plaza de A Liberdade, en pleno centro de Carril.
También se abalanzó sobre un vecino de la localidad que trató de ayudar a la pareja, mordiéndole en el cuello.
La Policía Nacional desplazó dos patrullas al lugar, y los agentes se vieron obligados a reducir a la agresora. Esta mostró una actitud violenta, y trató de resistirse, mordiendo también a un policía.
Asimismo, rompió una ventanilla del coche policial. Finalmente, fue detenida por los presuntos delitos de atentado, lesiones y daños en bienes públicos. Fuentes consultados indican que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rescatan a una mujer que quedó atrapada en un balcón cuando intentaba entrar a robar
- Investigan el destrozo de un cruceiro de Cambados: «Hay restos de pintura»
- La «Moreniña» de Asorey vuelve a mirar la ría de Arousa dos décadas después
- Casi 400 mariscadoras de Arousa se acogieron a la compensación excepcional por las riadas
- Circular dos personas o por la acera, las infracciones más comunes con patinete en Vilagarcía
- Un peatón herido tras ser atropellado por una moto en Vilagarcía
- Un nuevo incendio forestal vuelve a afectar a Rego de Alcalde
- La ampliación de la EDAR revisará el emisario marino roto estos días en Vilagarcía