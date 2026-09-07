Un conductor derriba una farola y una señal en una aparatosa salida de vía en Cambados

Un conductor derribó una señal y una farola del alumbrado público tras sufrir una salida de vía en Cambados. A pesar de la brutalidad del impacto, en principio solo presentaba heridas leves.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil de Tráfico que investiga si el hombre conducía, presuntamente, bajo los efectos de sustancias prohibidas al volante y si tenía en regla toda la documentación obligatoria del vehículo.

Fuentes del dispositivo explicaron que la colisión se produjo en la EP-9506, a su paso por Covas de Lobos, en la parroquia de Vilariño.

La base de la farola y la señal que derribó en la trayectoria. / FdV

Serán las autoridades las que determinen las causas de que se saliera de la carretera y se metiera en la acera derribando una señal y arrancando de cuajo una gran farola.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del Servizo de Emerxencias del Concello de Cambados, operarios municipales y también se dio aviso a la empresa de la luz.

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El conductor presentaba algunos cortes en un brazo, pero, en principio, no tenía signos de haber sufrido heridas de gravedad.