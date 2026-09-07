De la comisión del «Campante» a los de Ramón Tourís: la fiesta vuelve a A Pastoriza y San Cipriano

Vilanova dio ayer el pistoletazo de salida a una de las ediciones más emocionantes de la última década de sus fiestas patronales.

A Pastoriza y San Cipriano recuperan este año el programa lúdico y también la tradición de los pregones con el periodista y cronista oficial de la villa, Benito Leiro que, con sus propios recuerdos y vivencias, inauguró unos festejos que durarán hasta el día 16.

Todo ha sido posible gracias al «impulso valiente» de un grupo de vecinos capitaneado por Ramón Tourís, como expuso Leiro durante su intervención en la plaza de O Castro, ante vecinos y autoridades, mostrando su «respeto y admiración» por el «impulso valiente» de recuperar «una de nuestras tradiciones más antiguas y entrañables», las que llegaron a ser «las fiestas más populares y bienqueridas por los vecinos».

Directivos de la comisión con el pregonero y autoridades. / Iñaki Abella

No es casualidad que el reputado periodista ostente el título de cronista de Vilanova. Ayer hizo gala de su extenso conocimiento de lo divino y lo humano de su tierra natal.

Así, relató que ya Julio Camba presumía de celebración en los periódicos del año 1908, cuando «un tal Antonio el Campante» dirigía la comisión organizadora de aquel entonces.

La charanga que animó el primer día festivo en Vilanova. / Iñaki Abella

«Nuestras Pastorizas del siglo XX eran muy diferentes», añadió, rememorando pasajes aún muy cercanos en el recuerdo de muchos de los presentes: el tiro a pichón de Tresmil, las cucañas, el trofeo de futbito...

Y así, también quiso recordar cómo era la Vilanova de aquel tiempo. De sus tiempos, de maestros como Don Arturo Esperón; del Cine Coliseo, «nuestra fábrica de sueños»;de la tienda de ultramarinos de «O Parriolo» que, gracias a la radio de su taberna, «fue de los primeros que se enteró del asesinato de Kenedy»; del recetario de la señora Evangelina en el Bar Santos o de los viajes de Bautista Fontán en gamela, relató antes de culminar con un «Vilanova, alento do noso corazón» y de expresar buenos deseos para quien ahora le toca protagonizar el presente: hijos y nietos.

El presidente de la comisión tomó la palabra para dar gracias a vecinos, instituciones y empresas porque «la ilusión y el trabajo de estos meses intensos valieron la pena, pero nada sería posible» sin ellos.

También tuvo un recuerdo especial para el resto de componentes, destacando la «ilusión» que tenían todos por «hacer algo bonito por nuestro pueblo», por «el legado de nuestros antepasados».

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Y así, solo pidió una cosa, «lo importante:¡Qué viva Vilanova! Salid a la calle, participad, acompañad a los santos en la honra de nuestros patrones y, sobre todo, haced vuestras las fiestas».