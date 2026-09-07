A Cofradía, un lustro de acordes por y para Vilanova

Más de 200 conciertos (una media de cuatro al mes) y la oportunidad de convertir Vilanova en un lugar de referencia musical a nivel de toda Galicia. Así han sido los cinco años de A Cofradía, el proyecto que idearon tres jóvenes vilanoveses (Nolo, Xocas y David) mientras permanecían enclaustrados a causa de la pandemia en sus casas. La celebración de ese quinto aniversario tendrá lugar entre el 18 y el 20 de este mes, con una programación de conciertos espectacular, en el que no faltan guiños a músicas como el indie, rock, funky, ska y una larga lista de estilos que han ido pasando durante estos cinco años por el escenario del local situado en la plaza do Castro y bajo el pósito vilanovés.

Los conciertos comenzarán el viernes a las 18.00 horas en esa plaza con la participación de You Cant Hide, Tandub, Treintañeras Cañewras y O’Funkillo, un concierto que guarda un importante grado de emotividad para los tres impulsores de este proyecto ya que «fue el primer grupo que vimos en directo en un festival, en el Derrame Rock, cuando lo trajeron para Galicia», explica Nolo.

La segunda jornada de conciertos, el día 19, la actividad comenzará a las 11.00 horas e incluirá los conciertos de La Milagrosa, Lisdexia, Kid Mount, Agoraphobia y los australianos Lola. El domingo, la fiesta se completará con los canadienses The Boojums, The Blind Crows, Lord Rochester, The Bo Derek’s y El Gobierno. Las tres jornadas rematarán con la actuación de dj’s en el interior de A Cofradía.

La Cofradía nació en el seno de u grupo de amigos de Vilanova que venía de organizar el Rockin’Vila en años anteriores. En plena pandemia, Nolo y David, que compartían piso, junto a Xocas, que vivían también en las inmediaciones de la plaza do Castro, comenzaron a valorar la opción de coger el local que se situaba debajo del edificio del pósito. Por un lado, consideraban que era ideal para el proyecto que venían madurando en sus cabezas, pero por el otro, también existía cierta carga de emotividad, ya que era en ese edifico a donde habían acudido a decenas de fiestas, especialmente en Carnaval, cuando eran pequeños.

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Una vez que se hicieron con el local, comenzaron a dar vueltas a su proyecto hostelero que «entendíamos que no podía ser convencional, tenía que estar vinculado a nuestros gustos y aprovechar el espacio y el lugar en el que se ubica, con sus espectaculares vistas», explica Nolo. Fue así como se fue moldeando la idea que, en septiembre de 2021 vería la luz con tres días de conciertos, con grupos como Mad Martin Trío o Birlibirloke. Nolo reconoce que no todo en esta travesía ha sido sencillo, «en un local como este hay picos de sierra y los inviernos son muy duros, pero creo que es un proyecto que ha conseguido navegar y que es capaz de atraer desde la chavalada hasta familias, y hemos tenido la suerte de que en Vilanova, la iniciativa ha sido bastante bien acogida». Aunque los tres son los responsable, Nolo no se olvida de todo el grupo que les respaldó y de las seis personas que trabajan en un local que ya es un referente en Galicia de buena música.