La CIG denuncia ante Inspección de Trabajo las guardias en los juzgados

La representación sindical de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha solicitado formalmente a la Inspección de Trabajo que abra una investigación sobre el servicio de guardias en los Tribunales de Instancia de Vilagarcía de Arousa. Según denuncia la organización, lo que formalmente está establecido como un servicio de disponibilidad se ha convertido, en la práctica, en un régimen de permanencia encubierta que pone en grave riesgo la salud laboral del personal de la Administración de Justicia.

El sindicato sostiene que los funcionarios se ven obligados a realizar intervenciones presenciales de madrugada para, pocas horas después, reincorporarse a su jornada laboral ordinaria sin que se les garantice el descanso mínimo necesario. Desde la CIG califican esta situación de «inadmisible» y critican que la Administración pretenda normalizar la fatiga laboral de la plantilla, haciendo recaer sobre los trabajadores las consecuencias de una «organización deficiente».

«No se puede pretender que una persona trabaje de madrugada y, pocas horas después, vuelva a ocupar su puesto como si nada ocurriese. La administración no puede normalizar la fatiga laboral ni hacer recaer sobre los trabajadores las consecuencias de una deficiente organización del servicio», plantea la CIG.

Ante la falta de soluciones por parte de la Dirección Xeral de Xustiza, a la que ya se le había trasladado el problema anteriormente, el sindicato ha decidido acudir a la vía inspectora para corregir estas deficiencias en materia de prevención de riesgos. Asimismo, han reclamado a la Dirección Xeral una evaluación psicosocial urgente con el fin de atajar la elevada carga de trabajo, «y el progresivo deterioro del clima laboral que se vive en las sedes judiciales del municipio».

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«La cuestión no es simplemente organizativa o administrativa. Estamos hablando de salud laboral, descanso, prevención de riesgos y seguridad en el trabajo», concluye el sindicato CIG.