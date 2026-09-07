Infraestructuras
Catoira reabre el pabellón para el curso, pero la obra durará hasta final de mes
El proyecto del Concello en la cubierta busca evitar problemas históricos con los temporales
El pabellón municipal de Catoira estará nuevamente operativo mañana, coincidiendo con el inicio del curso escolar y tras las obras ejecutadas por el Concello en la cubierta para que pueda «acoger con normalidad las actividades habituales del CPI Progreso y de la ANPA, así como los entrenamientos y actividades deportivas que se desarrollan en las instalaciones», explicó el concejal de Deportes, Raúl Gómez.
Detalló que los trabajos consistieron en la instalación de nuevas placas en el tejado sustituyendo las que se encontraban deterioradas o que habían sido levantadas por el viento. «Los nuevos elementos se aseguraron correctamente para evitar que se vuelvan a producir problemas que históricamente afectaron al equipamiento especialmente durante los episodios de temporales».
Gómez indicó que, no obstante, los trabajos aún se prolongarán hasta final de mes para intervenir en los paneles que, aún siendo antiguos, todavía pueden mantenerse reforzando su fijación. Para eso se están instalando piezas adaptadas que permitan el encaje además de revisar, sellar y repasar los tornillos existentes.
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