El BNG de O Grove acusa al alcalde de dejar la seguridad del verano «en manos de la suerte»

El BNG acusa al alcalde de dejar la seguridad de O Grove «en manos de la suerte» durante el periodo de mayor afluencia y actividad como es el verano. «Tuvimos la suerte de que en julio y agosto no pasó nada especialmente grave», clamó su portavoz, Anselmo Noia, criticando la tardía incorporación de auxiliares de Policía este año: el 1 de septiembre, en lugar de lo habitual, a principios de julio.

Sobre todo porque la plantilla «ya está infradimensionada» y por el motivo: el pago de 70.000 euros en reclamaciones por antiguos agentes en prácticas. «Una obligación económica creada por su propia negligencia», añadió, reprochando a Jose Cacabelos que no ajustara partidas económicas para contratarlos antes, pues cree que un problema así no puede resolverse «debilitando un servicio que no es un lujo», añadió.