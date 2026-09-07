El BNG alerta de caídas en los parterres vacíos de A Independencia

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía presenta una moción para que el Ayuntamiento resuelva de algún modo los problemas de seguridad y accesibilidad existentes en la plaza de A Independencia por los huecos de vegetación que han quedado en tierra y a diferente altura del resto del suelo.

La formación nacionalista señala que ha habido numerosos tropiezos y caídas, y sostiene que, «no podemos normalizar que una persona tenga que estar pendiente de donde pisa para atravesar una plaza pública».

Cuando se diseñó la reurbanización de la plaza de la Independencia se dejaron varios huecos en el suelo para plantar especies vegetales ornamentales. Pero por unas razones u otras, las plantas no prosperaron, y a día de hoy el suelo está lleno de huecos en tierra y a distinta altura del resto del pavimento.

El BNG considera que, «si estos espacios ya no cumplen la función para la que fueron diseñados y están provocando caídas y tropiezos, es responsabilidad del Concello actuar y buscar una solución. No tiene sentido mantener huecos en el pavimento que hoy son simplemente puntos de riesgo para los vecinos».

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Por ello, los nacionalistas llevan estas quejas al pleno de septiembre. «Estamos hablando de una actuación pequeña, concreta y perfectamente asumible que puede evitar accidentes. No se puede esperar a que alguien sufra una lesión grave para actuar».