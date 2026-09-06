Valga empieza a retirar el caucho en sus campos y lo sustituye por carozos

Esta semana dieron comienzo en las instalaciones deportivas de Campaña (Valga) los trabajos de renovación integral del césped artificial de uno de los campos de fútbol, el más antiguo, cuya superficie se encontraba ya deteriorada, dificultando la práctica deportiva.

Desde el Concello recordaron que las obras comprenden la retirada de la vieja superficie y la posterior colocación de «una nueva moqueta sintética de última generación, diseñada para ofrecer la máxima durabilidad».

La primera fase de los trabajos que se encuentra en ejecución consiste en un proceso especializado de desinstalación, separación y reciclaje del césped artificial desgastado. Se emplea maquinaria automatizada que extrae el manto sintético, separa el relleno (arena de sílice y caucho) y enrola el césped ya limpio para facilitar su posterior reutilización.

Beneficios y ventajas

Una vez retirado el terreno antiguo, se procederá a la instalación del nuevo, que «sigue los estándares FIFA Quality Pro, está indicado para un uso intensivo y garantiza un rendimiento de alta duración», destacaron las mismas fuentes.

También avanzaron que se prescindirá completamente del caucho, «adelantándose así el Concello a la prohibición del uso de este material, que entrará en vigor en 2031 con el objetivo de reducir la contaminación por microplásticos».

En su lugar se emplea un relleno ecológico la base de carozos de maíz que «presenta, como principales ventajas, la sostenibilidad, la reducción del calor acumulado en el campo y la proporción de amortiguación». Otras características del nuevo césped es que incorpora protección contra los rayos UVA y ya tiene integrado el marcaje, de forma que las líneas del terreno de juego están teñidas en la propia fibra. También cuenta con homologación del CSIC, que garantiza el reciclaje de sus componentes al final de su vida útil.

Además del cambio de césped, desde la administración indicaron que también se desarrollan trabajos en las bancadas, que incluyen mejoras en el aislamiento e impermeabilización de las galerías, entre otras cosas.

Noticias relacionadas

Todo ello forma parte del plan de modernización de instalaciones de la villa que cuenta con una inversión de 1,4 millones.