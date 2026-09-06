Rock y batucada toman las calles en los últimos coletazos del verano arousano

La comarca arousana puso música a un fin de semana de temperaturas aún veraniegas, pero que formaba parte de los últimos coletazos de la temporada estival.

El Ameixa Rock de Carril y el Fest O Xacobeo Percute llenaron calles y plazas con ritmos diferentes, completando otros eventos vividos en los Concellos arousanos como una fiesta de la bicicleta en Vilanova o la Noite Meiga de Vilagarcía.

La cita con el batuke gallego se desarrolló por sexto año consecutivo en Cambados y reunió a más de un centenar de instrumentistas, convirtiendo la localidad en un enorme sambódromo.

Unas cuantas gotas de lluvia hicieron temer lo peor, pero, finalmente, el recorrido se realizó y además, para poner en práctica las lecciones de un maestro del samba reggae de Salvador da Bahía, Gabriel Macedo, que fue el profesor de un taller previo en el que demostró porqué su formación de origen, la brasileña Olodum, llegó a colaborar con artistas como Michael Jackson.

Algunos de los participantes en la cita de batucada de Cambados. / Iñaki Abella

Lo recuerda el propio director del festival, otro maestro de la percusión, Jorge César Pérez, quien destacó que los vibrantes ritmos interpretados durante el pasacalles del festival fueron diseñados exclusivamente para la cita.

No faltaron los conciertos con las formaciones Levada Arriana, Meigallo, Axe Bahía, Perqtores y la anfitriona, el grupo cambadés Olodum do Coio. Pérez recuerda que todo empezó hace más de una década en la Festa do Albariño e indica que en noviembre empezarán un nuevo curso de la escuela, que el año pasado contó con una veintena de alumnos.

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Asistentes a la cita carrilexa. / Iñaki Abella

En Carril tampoco faltó percusión ayer, pero a las órdenes del rock, el punk y el hardcore de formaciones como el dúo Bala, que encabezó el cartel de esta edición. Festicultores, Storrentos, The Eskarallas y Boogies, los ganadores de su certamen de talentos, se subieron al escenario de la cita que incluyó otros atractivos como viajes a Cortegada y que se despide hoy con una sesión vermú y la última visita a la isla.