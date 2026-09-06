Sucesos
Rescatan a una mujer que se cayó en un balcón y era incapaz de levantarse en Vilagarcía
Efectivos de emergencias saltaron desde otro domicilio para acceder a la mujer
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Vilagarcía
Una mujer tuvo que ser rescatada esta tarde por los servicios de emergencias en Vilagarcía porque se cayó al suelo en su balcón y era incapaz de levantarse por ella misma.
Los hechos ocurrieron por la tarde en la plaza de España y hasta el lugar se movilizó al servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía que accedió al balcón de la mujer saltando desde un piso contiguo.
Así lo explicaron efectivos participantes en un dispositivo que también movilizó a los Bombeiros del Parque de Vilagarcía.
Posteriormente, la mujer fue atendida por los servicios sanitarios.
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