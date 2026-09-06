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Un peatón herido tras ser atropellado por una moto en Vilagarcía

El 112 Galicia recibió el aviso de que había ocurrido en un paso de peatones de la avenida Rodrigo de Mendoza

Fachada del Hospital do Salnés.

Fachada del Hospital do Salnés. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Lucía Romero

Vilagarcía

Una persona fue trasladada esta mañana al Hospital do Salnés tras sufrir un atropello en la avenida Rodrigo de Mendoza de Vilagarcía.

El alertante que dio aviso al 112 Galicia explicó que se trataba de un peatón y que había sido arrollado por una moto.

El mismo aviso indicaba que el atropello se había producido en un paso de peatones, extremo que determinarán las autoridades.

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El peatón herido fue trasladado al centro sanitario de Ande, pero desde la central de emergencias indicaron que los sanitarios que lo atendieron en primero lugar indicaron que presentaba heridas, en principio, de carácter leve.

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