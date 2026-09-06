Sociedad
Nostalgia de vida y devoción por el motor en Meis
La plaza de O Mosteiro concentró un buen número de vehículos antiguos que hicieron las delicias de los amantes del motor e hicieron revivir escenas de una vida pasada a propietarios y espectadores
Meis fue ayer generadora de sentimientos de nostalgia para muchos con una nueva concentración de coches clásicos en la que, sus orgullos dueños, lucieron modelos hoy desaparecidos y que evocan recuerdos de largos viajes a la playa con papá y mamá, un primer amor, los nervios del novato al volante...
Hasta la alcaldesa, Marta Giráldez, se sumó a esta cita en la que abundaron los escarabajos, los R5, los dos caballos o los elegantes Buick clásicos y Citroën, entre otros. Varias decenas de turismos con diferentes antigüedades, pero siempre anteriores a 1980.
Después de lucir sus mejores carrocerías, los asistentes a la cita salieron en ruta para recorrer diferentes lugares del municipio, parando en el campo de golf de Meis, donde disfrutaron de un pincho. Posteriormente, pusieron rumbo hacia el campo de A Boca, donde culminó la concentración final para celebrar una comida campestre de confraternidad.
La organización de esta tercera edición volvió a contar con el apoyo del Concello meisino y con el impulso y la implicación de la comunidad de montes de Paradela, el negocio de mecánica Outeda y la Autoescuela Umia.
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