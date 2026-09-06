Nostalgia de vida y devoción por el motor en Meis

Meis fue ayer generadora de sentimientos de nostalgia para muchos con una nueva concentración de coches clásicos en la que, sus orgullos dueños, lucieron modelos hoy desaparecidos y que evocan recuerdos de largos viajes a la playa con papá y mamá, un primer amor, los nervios del novato al volante...

Hasta la alcaldesa, Marta Giráldez, se sumó a esta cita en la que abundaron los escarabajos, los R5, los dos caballos o los elegantes Buick clásicos y Citroën, entre otros. Varias decenas de turismos con diferentes antigüedades, pero siempre anteriores a 1980.

Después de lucir sus mejores carrocerías, los asistentes a la cita salieron en ruta para recorrer diferentes lugares del municipio, parando en el campo de golf de Meis, donde disfrutaron de un pincho. Posteriormente, pusieron rumbo hacia el campo de A Boca, donde culminó la concentración final para celebrar una comida campestre de confraternidad.

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La alcaldesa no se perdió la cita. / Iñaki Abella

La organización de esta tercera edición volvió a contar con el apoyo del Concello meisino y con el impulso y la implicación de la comunidad de montes de Paradela, el negocio de mecánica Outeda y la Autoescuela Umia.