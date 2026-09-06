Patrimonio
Investigan el destrozo de un cruceiro de Cambados: «Hay restos de pintura»
El bien del siglo XVIII ya sufrió daños en otros incidentes y sopesan moverlo de sitio
El cruceiro de Con do Ramo, que llevaba tres años esperando por otra restauración, apareció este sábado derribado. El concejal de Patrimonio, Liso González, explica que los elementos originales que aún conservaba del siglo XVIII fueron precisamente los más dañados: el mesado y el varal.
Las causas se están investigando porque «nadie sabe nada, pero solo no se cayó», añade. Sospechan de algún vehículo, pues quedaron «restos de pintura y quien lo hizo tuvo que darse cuenta». La Policía Local dio parte a Tráfico, como competente en la carretera provincial donde se ubica, en el atrio de la iglesia de Castrelo. Ahora recogerán los restos, el técnico municipal realizará un informe y el edil se «teme que será el Concello quien tenga que asumir el arreglo».
En su opinión, debería ser el titular del vial, la Diputación, pero se queja de que «nunca» contestó a sus requerimientos para saber de quién eran los cables que estaban demasiado bajos y que provocaron el accidente que lo dañó en 2023.
Antes ya sufrió otros incidentes y ante la sucesión, y aunque cree que hay margen de paso, González sopesa cambiarlo de ubicación.
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