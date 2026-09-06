Tras la estela de los alisios

Hace una semana, un médico australiano de Adelaida decidió lanzarse al mar para circunnavegar el mundo. Lo hizo partiendo desde el muelle de O Xufre de A Illa de Arousa, a donde está previsto que regrese 240 días después aproximadamente. Siete días después, desde A Illa siguen cada uno de los pasos que ha dado Wright, como ha puesto la proa hacia una zona alejada del tráfico marítimo de los grandes cargueros para evitar ser arrollado por uno de ellos durante la travesía y ha enfilado hacia el sur, camino del Ecuador, con una velocidad aproximada de unos cinco nudos por hora debido a la escasez de viento.

En el día de ayer, había dejado Madeira a estribor y caminaba hacia las Canarias con la intención de escoger si las superaba por babor o por estribor, a fin de encontrar un viento con la potencia suficiente para acercarlo a Cabo Verde. Allí buscará los vientos alisios que lo llevarán muy cerca de las costas brasileñas, antes de virar hacia el Cabo de Buena Esperanza y adentrarse en la zona más peligrosa de la travesía.

Una de las personas que sigue la travesía y mantiene un pequeño contacto con él, el que le permiten los ochenta caracteres que puede enviar Wright, es el responsable del Varadoiro de O Xufre, Alejandro Diéguez. Este apunta que Wright «está encantado con la despedida que se le tributó desde A Illa, fue algo que le emocionó y que agradece tanto al Concello como a las embarcaciones de Dorna». El médico australiano se muestra emocionado por todo lo que se hizo en su despedida, desde las 21 salvas a las 18 embarcaciones que le acompañaron hasta la bocana de la ría de Arousa. «La primera noche la inició viendo Vigo y con un viento excelente para navegar, mientras los delfines rodeaban el «Agitator», fue algo muy hermoso», explica Diéguez.

Noticias relacionadas

Tras pasar el estrecho, el navegante australiano se ha encontrado con una zona de calma que ha reducido su velocidad a tan solo esos cinco nudos, algo que espera mejorar en los próximos días, especialmente una vez supere Cabo Verde, donde los vientos alisios le empujarán casi hasta las costas brasileñas por popa. «Esta travesía relativamente tranquila le está ayudando a habituarse a navegar en solitario y a establecer rutinas que serán clave cuando baje hasta el paralelo 40 y 50, donde se va a encontrar con unas condiciones de navegación durísimas, con vientos de más de sesenta nudos y olas de hasta quince metros de altura, a lo que puede sumarse la aparición de algún iceberbg», señala Diéguez. Seguir el camino que realiza Wright es posible a través de la web www.agitator.gal, donde también existen datos sobre el navegante y la embarcación de once metros de eslora en la que va a circunnavegar el mundo.