Arousa y Ullán estrenan curso con 13.342 estudiantes y 58 profesores en prácticas

Las matriculaciones en los Concellos de O Salnés y Ullán para este curso escolar mantienen la tendencia de descenso registrada desde hace varios años y atribuida fundamentalmente a la caída de la natalidad.

Según las estimaciones provisionales de la Xunta, este miércoles volverán a las aulas un total de 13.342 estudiantes de todas las etapas educativas, lo que supone una bajada aproximada de 470 respecto al curso 2025/2026. Además, los centros arousanos han recibido medio centenar de nuevos docentes, que ya se incorporaron a principios de mes para iniciar su periodo como funcionarios en prácticas.

Por localidades, Vilagarcía se mantiene a la cabeza, lógicamente por motivos de mayor población. En su caso, las aulas recibirán a 4.351 estudiantes, lo que supone una caída de 159 matrículas, aunque en Educación Especial crece en dos más. El año escolar que arranca esta semana contará con 623 niños en Infantil; 1.718 en Primaria; 1.397 en ESO y 537 en Bachillerato.

La reducción es generalizada en los doce Ayuntamientos del área y hay otros datos especialmente significativos como que Sanxenxo desciende de los 2.000 alumnos. Según las mismas fuentes, hay 1.984 anotados, mayormente en los ciclos de la secundaria obligatoria, que cursarán un total de 4.642 jóvenes arousanos.

Etapas

Es la segunda etapa con mayor volumen de alumnado. Primaria sigue aglutinando el mayor número con 5.463 menores que pasado mañana se volverán a colgar la mochila. En tercer puesto está Infantil, con 2.128 niños de tres a cinco años y le sigue Bachillerato (1.391 matrículas) y Educación Especial con 78 plazas, concentradas en Vilagarcía y Vilanova (dos).

En cuanto al resto de Ayuntamientos, también se puede detallar que Cambados recibirá a 1.764 pupilos; Catoira, 299, Meaño, 496; Meis, a 374; O Grove, a 1.103; A Illa, 430; Pontecesures a 212; Ribadumia registra 464 inscritos; en Valga esta cifra es de 632 y en Vilanova de 1.233.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareció ayer en el colegio SEI San Narciso de Marín donde estudió para desear un buen regreso a las aulas al alumnado gallego. «Volver al colegio siempre tiene algo especial» y «cuando pasas los años te das cuenta de que aquí aprendes cosas que te acompañan toda la vida», declaró, animando a empezar con ganas y a aprovecharlo «no solo para estudiar, que por supuesto, sino también para hacer amigos, para descubrir lo que os gusta e ir encontrando poco a poco el camino que vais a seguir en la vida», añadió.

Asimismo, recordó que será el quinto curso en el que todas las escuelas infantiles serán gratuitas y el tercero en el caso de las universidades públicas gallegas y destacó que esta vuelta a las aulas viene acompañada de una inversión de la Xunta de 145 millones en diferentes líneas de ayudas y apoyos a la compra de material, matriculaciones universitarias…

Desde la Consellería de Educación también daban la bienvenida hace unos días al nuevo profesorado. Opositores que han ganado plaza este año y que se incorporaron a destino a principios de mes para preparar el curso académico antes de la llegada de su alumnado.

Destinos

En el caso de O Salnés y Ullán, las mismas fuentes cifraron en 58 los docentes de diferentes etapas educativas que se incorporan en régimen de prácticas.

Por Ayuntamientos son dos para A Illa y 11 entre institutos y los colegios de Corvilón, Magariños y San Tomé de Cambados. En el Progreso de Catoira, el CPI Pontecesures y en Meis la cifra es de uno en cada uno. Tres tienen destino en el Xulio Camba y el colegio de Deiro, en Vilanova de Arousa; cuatro en centros de Sanxenxo, como Dorrón, Nantes y O Cruceiro; ocho en institutos y el Rosalía de Castro y As Bizocas de O Grove; tres en Valga, otros tantos en Meaño y en Vilagarcía la cifra asciende a 21 repartidos entre O Piñeiriño, CEE, Rosalía de Castro, Cotarelo Valledor, O Carril, Fontecarmoa y Castro Alobre, según las resoluciones definitivas de destino de la Xunta y para todas las etapas educativas desde Infantil hasta ciclos de Formación Profesional.

Y esto sin contar otras casuísticas, como la llegada de interinos y sustitutos, además de profesionales que han elegido los colegios e institutos y demás de esta zona como destino definitivo.

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Según explicaba hace unos días el departamento dirigido por Román Rodríguez, la comunidad incorpora este curso a 1.012 profesores que aprobaron las oposiciones y lograron una plaza de las convocadas, lo cual destacan como un «nuevo impulso a la renovación del cuadro docente», señalando que la media de edad es de 32,4 años.