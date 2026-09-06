La ampliación de la EDAR revisará el emisario marino roto estos días en Vilagarcía

El emisario marino de la EDAR de Vilagarcía que se rompió estos días y que mantiene cerrada la playa de Canelas, será revisado como parte del proyecto de ampliación de la planta, aunque de cara a determinar si es preciso modificar algunos de su componentes para adecuarlo a la nueva capacidad de tratamiento, además de llevar un nuevo bombeo.

Según el anteproyecto, fue en 2009 cuando que se le practicó la última inspección submarina a esta estructura de 28 años de antigüedad. De hecho, Ravella señalaba el viernes su «fragilidad» por la edad como uno de los motivos de que la reparación con buzos esté durando días, junto con el hecho de estar enterrada en su primer kilómetro.

Y es que se trata de un tubo de polietileno de casi 5.000 metros de longitud que lleva el agua previamente tratada en la planta a esa distancia respecto a tierra, hasta el punto de vertido, saliendo expulsada a presión a través de difusores para diluir nutrientes o microorganismos que hayan podido quedar tras su paso por la EDAR.

Ese tipo de componentes es lo que se va a revisar con el proyecto de ampliación de la planta vilagarciana. Según la documentación, debe realizarse una inspección submarina del estado del tramo del difusor para contrastar su funcionamiento y las características de esta serie de salidas circulares por si es preciso modificar las bocas o aumentar el número para el nuevo caudal proyectado.

Cabe recordar que el propósito es pasar de una depuradora que ahora tiene una capacidad para 46.000 habitantes a los 100.000. Hace un par de meses que la Xunta adjudicó la redacción final y ejecución de obras por algo más de 24 millones de euros -aunque hay una reserva de inversión hasta los 33-.

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El objetivo es mejorar su capacidad hidráulica y de tratamiento de cargas y de lodos, para «solucionar las carencias de la instalación actual y garantizar el cumplimiento de los límites de vertido». De tal modo que se mejorará la calidad de los desechos de saneamiento tratados.