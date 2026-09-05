La vendimia alcanza su recta final con un ritmo frenético en los viñedos y 40 millones de kilos de uva

Este es el fin de semana más importante para la Denominación de Origen Rías Baixas, ya que es ahora cuando se recoge la mayor cantidad de uva y se afronta con enorme optimismo la recta final de la histórica y madrugadora vendimia iniciada el pasado 14 de agosto.

Hasta ayer se habían recogido 30 millones de kilos de uva, lo cual quiere decir que, una vez sumadas las operaciones efectuadas hoy y las de mañana, esta marca de calidad habrá introducido en bodega entre 37 y 40 millones de kilos de uva.

Sobre todo en Val do Salnés, que aportaba más de 20 millones de kilos a esos primeros 30 millones recogidos ya, completándose las entregas de uva para vinificación con casi 6 millones en Condado do Tea, y camino de los 3 millones en la subzona productora de O Rosal. A todo ello se sumaban unos 497.000 kilos en la de Ribeira do Ulla y algo más de 64.000 en Soutomaior.

La recolección en viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas. / M. Méndez

Se mantienen, por tanto, las previsiones iniciales del Consello Regulador que preside Isidoro Serantes, donde pronosticaron ya hace meses que en el total de la vendimia se recogerán alrededor de 50 millones de kilogramos, en su inmensa mayoría de la variedad albariño.

«No cabe duda de que estamos en el fin de semana más importante de la cosecha 2026, porque el tiempo acompaña y hay mucha gente trabajando en las viñas, de ahí que vaya a recogerse una gran cantidad de uva», explicaba ayer Isidoro Serantes.

Y no le faltaba razón, teniendo en cuenta el gran ambiente que se registra este fin de semana en los viñedos de las diferentes subzonas productoras, algunos de ellos plagados de jornaleros y tractores que de día y de noche toman los predios, caminos, pistas de la concentración parcelaria y carreteras, trasladando las cajas cargadas de uva hacia las diferentes bodegas y devolviéndolas vacías a las fincas para seguir realizando la recolección.

Manuel Méndez

El propio presidente del Consello Regulador se emplea a fondo en la campaña, pues además del máximo representante de la DO, es también gerente de Bodegas Bouza do Rei, en Ribadumia, una de las firmas más importantes de esta marca de calidad y uno de los buques insignia del albariño.

En su bodega, supervisando la entrada de uva y participando activamente en el proceso de vinificación, Isidoro Serantes declara a FARO DE VIGO que «está siendo una vendimia muy buena», sin duda «ayudada por el tiempo que estamos teniendo, idóneo para la campaña».

Perfecto estado sanitario

De ahí que la uva esté «en perfecto estado sanitario» y su nivel de maduración sea «el idóneo», a lo que se suma el hecho de que «se ha visto beneficiada por las lluvias registradas en los primeros días, ya que hicieron que se rebajara la acidez», detalla el experimentado bodeguero que preside el Consello Regulador.

La vendimia en la Denominación de Origen Rías Baixas. / M. Méndez

Esto lo lleva a insistir en que «se mantienen las previsiones que estábamos manejando desde el principio, pues si bien la helada causó algunos daños, estos pueden considerarse menores».

En definitiva, que «se mantiene la estimación de los técnicos», y eso significa que «recogeremos entre 45 y 50 millones de kilos», sentencia Isidoro Serantes mientras conversa con vendimiadores, tractoristas y personal de bodega.

Una multitud bajo la parra

Y mientras en los viñedos se ve a niños y adolescentes que apuran este finde los últimos días libres antes del inicio del curso, trabajadores que aprovechan el descanso en sus empresas para arrimar el hombro en las viñas, mariscadores, bateeiros, desempleados, jubilados y un largo etcétera de jornaleros de todas las edades, sexo y condición.

Una multitud de vendimiadores en la que se incluyen muchos inmigrantes y personas de otras partes de Galicia, como Ordes o Lugo, u otras regiones de España, como Asturias, que se desplazaron a las diferentes subzonas productoras de la DO Rías Baixas con el único propósito de sumarse al intenso proceso de recolección.

Pablo Hernández Gamarra / Noé Parga

Una actividad, por cierto, que este finde comparte protagonismo con la recogida de la uva del Tinto Barrantes y la que despliegan las bodegas adheridas a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Viños da Terra de Barbanza e Iria.

En ambos casos con una uva «de gran calidad», según destacan los viticultores y bodegueros consultados, aunque, lógicamente, infinitamente menos abundante que en la DO Rías Baixas.

La misma en la que, analizando lo sucedido con los 30 primeros millones de kilos, el albariño es el rey indiscutible, ya que supone unos 29 millones, frente a los 283.000 kilogramos de uva godello y los 215.000 kilos de la variedad loureira blanca.

Junto a ellas, la treixadura, con 121.000 kilos, caíño blanco (21.000), mencía (15.000), caíño tinto (3.300) y espadeiro (3.000 kilos).

Tampoco hay que olvidarse de los 938 kilos recogidos por ahora de una variedad autóctona casi desaparecida y recientemente incorporada al reglamento de la DO Rías Baixas, como es la «ratiño galega» o «blanca de Cabanelas», ni los testimoniales 600 kilos tanto de sousón como de torrontés.