Un sondeo de Emgrobes señala un aumento de ocupación en agosto

La asociación de empresarios Emgrobes ha realizado un sondeo entre sus asociados, concluyendo que la mayoría están «satisfechos» con agosto y las expectativas para septiembre, siempre que el tiempo acompañe, son buenas. Prevén una media de ocupación para esta primera semana del 80% y del 70% para la quincena.

La entidad explica que preguntaron a varios miembros del sector hotelero, hostelero, apartamentos y restauradores, quienes indicaron que la ocupación de agosto «fue más elevada que años atrás». Respecto al año pasado, «aumentó en una media de dos puntos» y aseguran que de no ser por los últimos diez días, cuando el tiempo empeoró, «se superaría la media actual de los encuestados, que fue del 91,80%».

Asimismo, le han trasladado que fue un mes «muy bueno» en cuanto a consumo en restaurantes y taperías. «También se notó un aumento del gasto por las buenas temperaturas» y algunos consultados destacaron que «supuso la recuperación de la bajada que notaron en julio».

Noticias relacionadas

La entidad también insiste en reclamar, pues «hay mucho que mejorar» en cuestiones como más parking.