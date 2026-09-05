Turismo en O Grove
Un sondeo de Emgrobes señala un aumento de ocupación en agosto
La asociación indica que los consultados están «satisfechos» y que ese mes también registró un «incremento del gasto» respecto a julio
La asociación de empresarios Emgrobes ha realizado un sondeo entre sus asociados, concluyendo que la mayoría están «satisfechos» con agosto y las expectativas para septiembre, siempre que el tiempo acompañe, son buenas. Prevén una media de ocupación para esta primera semana del 80% y del 70% para la quincena.
La entidad explica que preguntaron a varios miembros del sector hotelero, hostelero, apartamentos y restauradores, quienes indicaron que la ocupación de agosto «fue más elevada que años atrás». Respecto al año pasado, «aumentó en una media de dos puntos» y aseguran que de no ser por los últimos diez días, cuando el tiempo empeoró, «se superaría la media actual de los encuestados, que fue del 91,80%».
Asimismo, le han trasladado que fue un mes «muy bueno» en cuanto a consumo en restaurantes y taperías. «También se notó un aumento del gasto por las buenas temperaturas» y algunos consultados destacaron que «supuso la recuperación de la bajada que notaron en julio».
La entidad también insiste en reclamar, pues «hay mucho que mejorar» en cuestiones como más parking.
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