Una oda al pulpo para despedir los eventos gastronómicos de A Illa

La fiesta del pulpo de A Illa marca el final de las exaltaciones gastronómicas que, cada año, el municipio celebra en el paseo de O Cantiño durante gran parte del verano. Organizado por el Club de Baloncesto Dorna, el evento se inició el pasado viernes y se ha extendido durante un fin de semana en el que se espera comercializar unas 2.500 raciones de pulpo en las cuatro variedades que se ofrecen: á feira, a la plancha, con patatas al estilo tradicional de A Illa y croquetas. Además, los que se acerquen a degustar el cefalópodo también podrán gozar de otras exquisiteces como los mejillones al vapor.

Aunque el inicio del evento este viernes fue algo titubeante, en la jornada de hoy O Xufre volvió a mostrar una imagen muy similar a las de las últimas siete semanas, con los fogones a pleno rendimiento y sirviendo constantemente raciones que eran degustadas por turistas y vecinos de la comarca en las mesas habilitadas bajo las carpas de O Cantiño.

Los precios oscilan entre los 4,50 euros de una generosa porción de empanada hasta los 15 de un a ración del pulpo á feira que, hoy, fue el plato más demandado por los comensales que se acercaron a O Cantiño. También le seguía muy cerca la paella de mariscos, un plato que ha triunfado durante todo el verano y que es un clásico de las fiestas gastronómicas que se celebran en A Illa cada verano.

La carpa tuvo un buen ambiente todo el fin de semana | IÑAKI ABELLA

El club de baloncesto es la segunda fiesta gastronómica que organiza este verano, la anterior fue la de la almeja roja que dejó muy buenas sensaciones tanto en las ventas como en la afluencia de público. Antes de ella también se celebraron la de la navaja (Piragüismo A Illa), mejillón (Gimnasia Rítmica) y tres fines de semana dedicados a la Festa Gastronómica do Mar, que organiza el Céltiga en exclusiva.

Todos estos eventos son clave para los clubes de A Illa ya que suponen una importante inyección económica para completar los presupuestos con el que se afronta la siguiente campaña. Todas las fiestas también son un ejemplo de la implicación de las directivas y de los padres de los jugadores de la base, que colaboran todos los años en hacer que esas fiestas sean posibles. Así lo reconoce Juan Antonio Maestú, uno de los responsables del CB Dorna, que apunta que estas fiestas «son una ayuda muy importante a nuestra actividad, ya que permite, por ejemplo, que las cuotas que paguen los padres sean inferiores a las de clubs próximos, pero también para muchas otras cuestiones».

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El club de baloncesto de A Illa está experimentando un importante crecimiento esta temporada, donde va a contar con más de 150 fichas federativas y equipos en prácticamente todas las categorías masculinas y femeninas. Ese crecimiento se debe al intenso trabajo que viene realizando la actual directiva desde que se hizo cargo de la institución en un momento en el que atravesaba una importante crisis que amenazaba con poner en riesgo su continuidad.