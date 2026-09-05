Infraestructuras
Las obras de la calle Hortos obligan a cambiar el tráfico en la zona
La actuación comenzará el próximo lunes
Las obras de mejora de servicios en la calle Hortos de O Grove van a comenzar mañana, una actuación que va a obligar a redimensionar por completo el tráfico en la zona mientras duren las actuaciones. El alcalde del municipio, José Antonio Cacabelos, explicaba ayer que la cale en la que se va a realizar la actuación es fundamental para la unión entre norte y sur de O Grove.
Las alternativas que plantean desde el Concello son utilizar la calle Pereiros o, desde Porto Meloxo, por Jaime Amézaga o avenida do Conde. También existe la opción de bajar hasta el cruce de Alexandre Bóveda y conectar con la zona de Rons. Cacabelos insiste en que durante las obras «Hortos va a estar prácticamente cerrada, salvo para residentes, a los que se les habilitará un pequeño paso». No en vano, en la zona más próxima a Terra de Porto se va a levantar todo el firme para instalar tuberías de pluviales y fecales y no se va a poder circular. «Que todos los vecinos estén atentos a los cambios que se van a realizar para buscar vías alternativas por las que circular mientras duren las obras», explica.
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