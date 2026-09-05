Sucesos
Un nuevo incendio forestal vuelve a afectar a Rego de Alcalde
El humo se extendido por toda la comarca, llegando a lugares como Vilagarcía
Las llamas han vuelto a aparecer en la zona de Rego de Alcalde, parroquia vilanovesa de SanMiguel. Sobre las 16.00 horas de este sábado se declaraba un incendio forestal en un pinar próximo al mar y en un punto muy próximo a donde se vivió una situación similar el pasado mes de julio. En estos momentos, varias cuadrillas y motobombas, un helicóptero y tres hidroaviones tratan de acabar con las llamas, que se han acercado de manera peligrosa al pazo de Olbeira, perteneciente al Opus Dei donde espera ser controlado por los servicios de extinción de incendios.
En la zona también se han personado efectivos de la Policía Local de Vilanova y de la agrupación de Protección Civil. El incendio ha generado una intensa humareda que, además de ser apreciable en toda la ría de Arousa, también ha llenado de humo las calles de Vilagarcía.
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