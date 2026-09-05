La «Moreniña» de Asorey vuelve a mirar la ría de Arousa dos décadas después

El Concello de Rianxo lleva días informando de la cuenta atrás para que la «Moreniña» de Asorey regrese a la playa de Tanxil y hoy llegó el «día histórico» que los rianxeiros llevaban dos décadas esperando. Una multitud de vecinos, autoridades y descendientes del artista de Cambados asistieron a la emotiva cita por tierra y mar.

La emblemática escultura vuelve además a tiempo para las fiestas de septiembre en honor a la Virxe de Guadalupe y tras ser sometida a un proceso de restauración. Fue a finales del año pasado cuando el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, culminó la negociación con la familia Baltar, la propietaria, para poner fin a una larga espera que empezó en 2005.

Los herederos del cirujano que la encargó decidieron retirarla debido a los desprendimientos que se estaban produciendo en el acantilado donde reposa su propiedad y donde estaba su pedestal. Era algo temporal, pero no regresó aun cuando se hicieron trabajos para asegurar el terreno por parte de Costas.

Con todo, desde el gobierno local vienen agradeciendo su disposición a ceder este conjunto esculpido en granito en 1929 por Asorey, que consta de dos cuerpos que suman tres toneladas de peso y otros tantos metros de altura y que fue colocado en su pedestal sobre la ría de Arousa en 1932.

El conselleiro de Cultura y el alcalde ante la obra del escultor de Cambados. / FdV

El experto en conservación y restauración Gonzalo Buceta Bruneti se encargó de devolverle el esplendor con unos trabajos que costaron 17.300 euros y fueron impulsados por el Ayuntamiento de Rianxo y la Consellería de Cultura. Así que hoy tampoco faltó el conselleiro de Cultura, José López Campos.

«Mi abuelo estudiaba muy bien lo que cada obra tenía que representar; por eso hizo para Rianxo una virgen marinera, que se colocó en lo alto de este acantilado, mirando al mar», explicaba la nieta del artista cambadés, Carmen Asorey.

«Su manto está movido por el viento del mar; los fragmentos de cerámica celta que tiene incrustados en él juegan con el sol produciendo destellos. Está integrada en el entorno; por eso este es el único lugar en el que le corresponde estar. Esta Guadalupe es el faro de Rianxo», señaló emocionada a preguntas de Grupo Prensa Ibérica.

«Hoy es un día especial para Rianxo porque recuperamos algo que nunca dejamos de sentir como nuestro. Recuperamos parte de nuestra memoria y de nuestra historia compartida, porque la Guadalupe de Asorey forma parte del paisaje emocional de Rianxo», declaró el regidor.

Por su parte, Campos dijo que «hoy es un día de fiesta, emoción y orgullo» y recordó los lazos que unen a Rianxo y A Estrada (localidad de la que es natural) en torno a Asorey y a Castelao. Asimismo, recordó «la implicación de la Xunta en la divulgación del legado» del cambadés, siendo lo más reciente la compra para el patrimonio gallego de su obra «Santa».

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El momento fue, desde luego emocionante, sobre todo cuando las autoridades retiraron la lona mientras el grupo folclórico Fogo Fatuo interpretaba la «Rianxeira» y varias embarcaciones desplegaron velas e hicieron sonar sus bocinas desde el mar.