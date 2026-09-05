«El dolor invisible»
Igualdade de Vilagarcía ofrece una jornada sobre fibromialgia y sensibilidad química
Es el día 10 y forma parte del ciclo «A perspectiva de xénero na saúde»
El área de Igualdade del Concello de Vilagarcía ofrece el día 10 la jornada «A dor invisible: fibromialxia e sensibilidade química múltiple». Será de 18:00 a 20:00 horas, en el auditorio y se pide a los asistentes abstenerse de usar fragancias por la condición de los pacientes participantes.
Desde Ravella indican que es la segunda sesión informativa del ciclo «En lista de espera: a perspectiva de xénero na saúde» y que está abierta a afectadas, personal sanitario, investigadores y colectivos ya que, además de informar y contribuir a visibilizar estas realidades,se pretende abrir un espacio de diálogo entre las partes implicadas y fomentar el movimiento asociativo como medio para trasladar demandas. La jornada se cerrará con un taller práctico de educación en dolor y ejercicio físico. Las mismas fuentes indican que ambas enfermedades presentan un marcado componente de género: entre el 80 y el 90% de diagnosticadas son mujeres.
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