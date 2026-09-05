Circular dos personas o por la acera, las infracciones más comunes con patinete en Vilagarcía

Los patinetes eléctricos, o vehículos de movilidad personal (VMP) ya forman parte del paisaje urbano de pueblos y ciudades. En Vilagarcía, los primeros empezaron a verse un poco antes de la pandemia, y en poco tiempo proliferaron tanto que los accidentes de tráfico en los que se veían implicados o las denuncias de la Policía Local contra los usuarios infractores dejaron de ser noticia.

Desde 2022, la Policía Local de la capital arousana interpuso 123 denuncias por infracciones cometidas por conductores de patinetes eléctricos. Ylas más habituales son circular dos o más personas (se trata de vehículos exclusivamente unipersonales) o ir por aceras o zonas peatonales.

Así lo indica la Policía Local, que en febrero de 2025 puso en marcha una campaña especial de concienciación y pedagogía, para fomentar el buen uso de estos vehículos. Una de las medidas estrella de esta campaña son las charlas de sensibilización en los institutos, ya que adolescentes y jóvenes son los principales usuarios de los VMP.

Desconocimiento

Para la Policía Local, algunas de las infracciones que se observan a diario con los patinetes no se producen por mala fe del usuario, sino por desconocimiento de la norma. De ahí que en muchos casos, los agentes paren a los conductores no para denunciarlos sino para explicarles qué están haciendo mal. Después, en caso de reiteración, sí se recurre a la denuncia.

«El patinete es un regalo muy habitual en Navidad, pero los padres piensan que están regalando un juguete, cuando lo que están dando en realidad a sus hijos es un vehículo», advierten desde la Policía Local.

Vilagarcía obligará a llevar casco y vetará el uso de estos vehículos a los menores de 15 años

De ahí que sea muy necesario que tanto los vendedores de este tipo de artefactos como las familias expliquen con claridad a los jóvenes qué podrán hacer con su nuevo VMP, y las obligaciones que contraerán al tenerlo. «Existe un gran desconocimiento sobre los VMP -argumentan en la policía municipal-. Hay quien se compra uno pensando que podrá cruzar con él Vilagarcía de punta a punta, cuando no es así».

Además de circular dos personas, son infracciones habituales en Vilagarcía la circulación por aceras o zonas peatonales, usar cascos de sonido o auriculares durante la conducción, o incluso ir hablando por teléfono o mirando el móvil durante el desplazamiento.

La Policía Local ha visto también casos de menores conduciendo bajo los efectos del alcohol. Yya se han detectado algunos de estos artefactos circulando por vías interurbanas -por ejemplo la recta de Rubiáns o la carretera de Cambados- algo que está igualmente prohibido y que supone un gran peligro para los patinadores.

Por años, de las 123 denuncias cursadas desde 2002, más de la mitad de ellas se impusieron entre 2024 y 2025. En lo que va de 2026 van ocho, una cifra que se explica, por un lado, por la puesta en marcha de las campañas de concienciación en los institutos, y a que todavía quedan cuatro meses para que termine el año.

La Policía Local de Vilagarcía realiza charlas en los institutos para concienciar a los jóvenes sobre el buen uso de los VMP

La estadística refleja asimismo un aspecto importante, y es el gran número de patinetes que son inmovilizados y trasladados al depósito municipal. En 2025, por ejemplo, se inmovilizaron ocho VMP, una cuarta parte de los denunciados ese año.

Desde 2022, la Policía Local se hizo cargo de la custodia de 25 patinetes. Varios de ellos estaban rectificados ilegalmente para ir a más de 25 kilómetros por hora.

Por encima de esa velocidad, el VMP pasa a considerarse ciclo de motor y, por lo tanto, es necesario obtener una licencia para poder manejarlo. Sobre esto, la Policía Local de Vilagarcía advierte del daño que hacen algunas plataformas de internet, en las que se difunden libremente «tutoriales que te explican a trucar los patinetes».

Lagunas normativas

La popularización de los VMP fue tan vertiginosa que, en muchos casos, las administraciones se vieron sobrepasadas y recibieron la llegada de los patinetes con leyes y normas de tráfico obsoletas.

La Dirección General de Tráfico, por ejemplo, reguló algunos aspectos, como la prohibición de circular por las zonas peatonales o las aceras, la obligatoriedad de suscribir un seguro de accidentes o de inscribir el vehículo en un registro nacional, pero dejó en manos de los ayuntamientos otras medidas importantes que afectan a la convivencia, como las relativas al uso o no de casco o a la edad mínima para conducir un VMP.

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El de Vilagarcía es uno de los Concellos de la zona que está trabajando en la actualización de su ordenanza de tráfico, pues la actual es de 2011, una época en la que los VMP en España todavía eran ciencia ficción. En el caso de este municipio, se está barajando que la edad mínima para llevar un patinete sea 15 años, y que sea obligatorio el uso de casco.