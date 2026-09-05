Quejas vecinales
La chatarrería de O Pousadorio empieza a despejar los exteriores
El alcalde de Vilagarcía se reúne el día 17 con la APLU para abordar su situación urbanística
La propiedad de la chatarrería de O Pousadoiro lleva varios días despejando la zona. Inició los trabajos poco después de que un nutrido grupo de vecinos de Cea se concentrara en el lugar para quejarse de este negocio, denunciando , entre molestias, que ocupa la vía pública. Ese mismo día, la Policía Local se personó en el lugar para comunicarle que cualquier ocupación del espacio público debe ser autorizada previamente. Según los agentes, le trasladaron que lo harían y que la retirada del material le llevaría unas dos semanas.
El Concello también se comprometió a estudiar la situación de este negocio. El Seprona formuló 18 denuncias, la Consellería de Medio Ambiente tramita dos y Ravella abrió un expediente de infracción urbanística. El alcalde, Alberto Varela, se reunirá el próximo día 17 con la APLU para abordar el asunto aunque en un reciente pleno avanzó tiene dos vertientes: por un lado que está construida en suelo rústico, lo cual compete a esta agencia, y el medioambiental por los vertidos incontrolados. Ravella también confirmaba en aquellos días que el negocio, que está en unos terrenos de la Xunta, no tiene licencia municipal de apertura.
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