Un centenario que remata sobre ruedas

Es el último paso de un centenario que se inició allá por el mes de marzo y supondrá una promoción del nombre del club y de su municipio, A Illa de Arousa, por toda Galicia. El Céltiga estrenó ayer un autobús que lleva impreso sus colores, su escudo, el nombre de su Concello y una imagen del mural que corona el Salvador Otero con motivo de los 100 años que cumplió el pasado mes de marzo.

El autobús tuvo su bautizo ayer en el parking de O Bao, donde se subieron varios integrantes de los diferentes equipos para trasladarse a las puertas del Concello y hacerse la foto de rigor con un vehículo que no solo va a llevar a los jugadores del primer equipo, que milita en la Tercera División, sino que también servirá para trasladar a los equipos de las categorías base. La puesta en marcha de este servicio ha sido a través de un convenio a tres bandas en el que participan el propio Céltiga, el Concello y la empresa de autobuses Benito Abalo. El objetivo es que el vehículo lleve a los jugadores del primer equipo a todos los campos de Tercera División en los que va a competir este año, lo que va a suponer una importante promoción para el pequeño municipio arousano. Además, esta promoción también se realizará con los equipos de la base, que también serán usuarios del vehículo.

Álex Zels, uno de los responsables del club de A Illa, explicaba ayer que la presentación del autobús sirve para cerrar el centenario del club, una efeméride que ha sido celebrada en los últimos meses con varias actividades y que tuvo sus momentos más importantes con una gala celebrada en el Auditorio municipal y con los conciertos que tuvieron lugar en la plaza de O Regueiro. Zels destaca del vehículo que «va a gustar mucho, especialmente a los más pequeños».

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Las actividades del centenario se iniciaron el pasado 28 de marzo cuando se cumplían cien años del nacimiento del club, un hecho del que se hizo eco FARO DE VIGO en su edición de la época. Además de la gala, ese mismo día se inauguró una exposición sobre la historia del club con fotografías de diferentes formaciones y con las fichas de todos los jugadores que pasaron por los campos de A Bouza o el Salvador Otero a lo largo de todos estos años. Muchos de esos jugadores no dudaron en recuperar esa ficha para su recuerdo. Además del concierto que se celebró en O Regueiro el 27 de junio, con la participación de 9Louro y Xabier Díaz y Adufeiras do Salitre, el club que preside Harry Dios también organizó varios encuentros de confraternización entre exdirectivos y exjugadores que contribuyeron a gestar su historia. Cien años después de su creación, el Cétiga se ha convertido en una de las erntidades de referencia del municipio ya que por sus equipos han pasado generaciones y generaciones de arousanos, estando vinculado prácticamente a todas las familias del pequeño municipio.