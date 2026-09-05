Aseguran que las rutas en kayak por la ría de Arousa son seguras y sin orcas

La visita de las orcas a la costa gallega cada verano se ha convertido en una costumbre y en un perjuicio para un sector económico al alza como son los kayaks para recorrer las playas de A Illa, creando situaciones que nada tendrían que ver con la realidad. Así lo aprecia Víctor Vidal, responsable de Kayaks & Paddle Surf Illa de Arousa, que se encuentra cada día «con clientes asustados que llegan preguntándome si corren el riesgo de ser atacados por una orca, cuando en todos mis años de marinero en la ría, no he visto ninguna en el interior de la ría».

Es más, Vidal apunta que la mayor parte de los avistamientos que se dicen que se registran «meras confusiones de delfines con orcas, como le ocurrió a un cliente que me llamó asustadísimo diciendo que había visto orcas en una zona de Carreirón donde la profundidad no excede de un metro y es imposible que sean capaces de nadar ahí».

Es por ello que Vidal hace un llamamiento a la tranquilidad porque «las orcas van en ruta por la costa del Atlántico en aguas profundas y desde ese punto hasta el centro de la ría hay mucho camino a recorrer».

Noticias relacionadas

El propietario de la empresa de ocio y aventura de A Illa también cuestiona afirmaciones registradas el pasado año de la presencia de orcas en puntos como Vilaxoán, «de la que no me consta ninguna prueba porque los marineros que llevamos toda la vida navegándola ría no las hemos visto nunca hacia el interior de Sálvora», aunque la comunidad científica que acostumbra a seguir los pasos de estos mamíferos marinos respalda que se han registrado algunas incursiones en zonas de la ría de Arousa.