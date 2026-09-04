La Volta ao Cole de Zona Aberta suma una fiesta de la espuma y juegos

Zona Aberta Vilagarcía celebrará el día 8 su tradicional Festa de Volta ao Cole y este año, a las habituales atracciones hinchables, sumará una fiesta de la espuma y juegos populares. Tendrá lugar en la plaza de Galicia y en horario de 17.00 a 20.30 horas.

La entidad presentó estas novedades junto al concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou, y recordó que la cita pretende «fidelizar y agradecer a las familias que estos días eligen el comercio local para sus compras relacionadas con la vuelta a las aulas», declaró su gerente, Zulema Fresco.

No faltarán las habituales atracciones hinchables, pero este año quieren hacerlo más especial y los clientes de sus negocios asociados podrán disfrutar también de fiesta de la espuma y de juegos tradicionales.

La representante de la entidad agradeció una vez más la colaboración del Concello de Vilagarcía en la cita del próximo martes. El concejal Carou animó a participar en este evento que ya es una «tradición» y sobre todo a apostar por el comercio de proximidad.

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«Estamos encantados de colaborar con una nueva edición de esta cita», añadió, destacándolo como un modo de despedir el verano con alegría