Vilagarcía y Urbaser realizaron seis campañas para avanzar en gestión de residuos y civismo

El Concello de Vilagarcía desarrolló en lo que va de año seis campañas con la concesionaria de la basura, Urbaser, para mejorar la gestión de los residuos y fomentar una mayor concienciación ambiental, además de dar a conocer los servicios municipales para conseguirlo.

Estuvieron dirigidas a la población en general y a los escolares y entre sus propósitos principales estaban captar usuarios para el contenedor marrón, así como «llamar la atención y demandar más civismo sobre el depósito de voluminosos en la vía pública y sobre los orines de los perros en las calles».

Según Ravella, durante el primer trimestre se repartieron en los domicilios más de 10.000 dípticos bajo el lema «Alimenta a un comelixo» mediante el cual, los personajes fantásticos creados para estas campañas incidían en el principio básico de una buena separación de los residuos, explicando qué va en cada contenedor, además de dar consejos sobre los servicios de voluminosos, cartón comercial, punto limpio de Pinar do Rei y los puntos móviles y sus teléfonos.

En abril se inició una campaña para concienciar sobre el daño ambiental de las colillas. Así, en junio hubo cuatro acciones formativas en O Piñeiriño, los parques Miguel Hernández y A Xunqueira y en el pinar de A Concha y se repartieron 500 ceniceros portátiles de los mil comprados para eventos al aire libre como el Atlantic Fest -también se hará en el Ameixa Rockd-. Se le puso fin mediante una colaboración con el colectivo Limpiarousa que consistió en una limpieza en la playa de estos residuos y de otro tipo y que fue abierta a la ciudadanía.

En cuanto a los voluminosos, desde el Ejecutivo local explican que, en junio, además de informar sobre cómo deshacerse de ellos, se señalizaron depósitos indebidos mediante carteles de gran formato con el lema: «Para todo o que ves aquí tirado, hai un espazo no Punto Limpo».

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En cuanto a la campaña «Pipicán», se hicieron cuatro acciones informativas para disuadir a los dueños de perros incívicos por el problema de higiene, la mala imagen y la corrosión que sufre el mobiliario con la orina. Se desarrollaron junto a la Asociación Protectora de Animales y se repartieron 1.000 folletos y una cantidad similar de bolsas para llevar agua con vinagre para limpiar estos retos, además de colocar carteles en parques caninos y otros espacios. También se convocó un concurso de dibujo infantil con premios y se repartieron bolsas de tela y camisetas para animar a usar el contenedor marrón.