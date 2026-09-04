Vilagarcía cierra la playa de Canelas por tercera vez este verano por contaminación fecal

El Concello de Vilagarcía ha vuelto a implantar la recomendación de no bañarse en la playa de Canelas por tercera vez en este verano.

Un nuevo episodio de contaminación microbiológica es el motivo y la analítica se corresponde al miércoles día 2.

Según los resultados publicados por la Consellería de Sanidade, en esta ocasión, y a diferencia de las dos anteriores, se detectaron niveles altos de las dos bacterias que se miden y que son de origen fecal.

En concreto, el resultado arrojó más de 2005 unidades de E. coli NMP/100 ml y 659 de enterococos intestinales NMP/100 ml.

En los dos episodios anteriores, el problema se registró con la primera, el «chivato» más conocido por el público en general de que se ha producido un vertido de aguas contaminadas por bacterias fecales.

El Ayuntamiento mantendrá la medida hasta obtener un contranálisis con los parámetros seguros; cosa que suele suceder en un breve periodo de tiempo. En cosa de un par de días.

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Los otros dos episodios de este verano se produjeron el 15 de julio y el 23 de agosto. Y se suman a otro ocurrido en Campanario, el 10 de agosto