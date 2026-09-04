La rotura del emisario marino de la EDAR de Vilagarcía causó el cierre de la playa de Canelas

El Concello de Vilagarcía ha vuelto a implantar la recomendación de no bañarse en la playa de Canelas por tercera vez en este verano y en esta ocasión se indica la causa: la rotura del emisario submarino de la EDAR.

Desde el gobierno local explican que la concesionaria, Espina y Delfín, «trabaja desde hace días con buzos para tratar de sellarla, aunque es una operación dificultosa», también por la antigüedad del conducto.

Asimismo indican que la firma asegura que el agua que está saliendo a la ría «pasó por un proceso de tratamiento previo, por lo que cumple con los requisitos para echarse al mar».

Se desconoce cuándo estará solucionada la avería, pero la empresa le traslada al gobierno local que «agilizará la reparación todo lo posible»

Y sobre la relación con el nuevo episodio de contaminación microbiológica que ha llevado a cerrar la playa explican que la rotura está cerca de la zona de baño donde rigen los parámetros «más rígidos» de la Consellería de Sanidade.

«De ahí la contradicción de que la concentración de E. coli sea la adecuada para echar agua al mar sin riesgos, pero no para que las personas se refresquen en Canelas hasta que los niveles no regresen a la normalidad», detallan las mismas fuentes.

La alerta saltó hoy por la mañana y por los resultados de la analítica del miércoles día 2. Es la tercera vez en lo que va de verano que se tiene que cerrar el arenal al baño y según los resultados publicados por la Consellería de Sanidade, en esta ocasión, y a diferencia de las dos anteriores, se detectaron niveles altos de las dos bacterias que se miden y que son de origen fecal.

En concreto, el resultado arrojó más de 2005 unidades de E. coli NMP/100 ml y 659 de enterococos intestinales NMP/100 ml.

En los dos episodios anteriores, el problema se registró con la primera, el «chivato» más conocido por el público en general de que se ha producido un vertido de aguas contaminadas por bacterias fecales.

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Los otros dos episodios de este verano se produjeron el 15 de julio y el 23 de agosto. Y se suman a otro ocurrido en Campanario, el 10 de agosto