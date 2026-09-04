Medio Ambiente
La rotura del emisario marino de la EDAR de Vilagarcía causó el cierre de la playa de Canelas
Espina y Delfín trabaja en la reparación y asegura al Concello que el agua que está saliendo a la ría pasó por un proceso de tratamiento previo y «cumple los requisitos» de vertido al mar
El Concello de Vilagarcía ha vuelto a implantar la recomendación de no bañarse en la playa de Canelas por tercera vez en este verano y en esta ocasión se indica la causa: la rotura del emisario submarino de la EDAR.
Desde el gobierno local explican que la concesionaria, Espina y Delfín, «trabaja desde hace días con buzos para tratar de sellarla, aunque es una operación dificultosa», también por la antigüedad del conducto.
Asimismo indican que la firma asegura que el agua que está saliendo a la ría «pasó por un proceso de tratamiento previo, por lo que cumple con los requisitos para echarse al mar».
Se desconoce cuándo estará solucionada la avería, pero la empresa le traslada al gobierno local que «agilizará la reparación todo lo posible»
Y sobre la relación con el nuevo episodio de contaminación microbiológica que ha llevado a cerrar la playa explican que la rotura está cerca de la zona de baño donde rigen los parámetros «más rígidos» de la Consellería de Sanidade.
«De ahí la contradicción de que la concentración de E. coli sea la adecuada para echar agua al mar sin riesgos, pero no para que las personas se refresquen en Canelas hasta que los niveles no regresen a la normalidad», detallan las mismas fuentes.
La alerta saltó hoy por la mañana y por los resultados de la analítica del miércoles día 2. Es la tercera vez en lo que va de verano que se tiene que cerrar el arenal al baño y según los resultados publicados por la Consellería de Sanidade, en esta ocasión, y a diferencia de las dos anteriores, se detectaron niveles altos de las dos bacterias que se miden y que son de origen fecal.
En concreto, el resultado arrojó más de 2005 unidades de E. coli NMP/100 ml y 659 de enterococos intestinales NMP/100 ml.
En los dos episodios anteriores, el problema se registró con la primera, el «chivato» más conocido por el público en general de que se ha producido un vertido de aguas contaminadas por bacterias fecales.
Los otros dos episodios de este verano se produjeron el 15 de julio y el 23 de agosto. Y se suman a otro ocurrido en Campanario, el 10 de agosto
Suscríbete para seguir leyendo
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- El centro comercial de Vilanova de Arousa despega 20 años después: un gran supermercado Eroski y 15 tiendas
- Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
- El pulpo, a 18 euros en las plazas de abastos, confirma su declive generalizado en las lonjas gallegas
- Atracan un banco a punta de pistola en Catoira y se llevan unos 20.000 euros
- Rescatan a un hombre tras caerse al mar en el puerto de Meloxo
- Educación cede al Concello de Vilagarcía parte del terreno del instituto Castro Alobre para ensanchar la acera
- O Grove incorpora a tres auxiliares de policía tras pagar 70.000 euros en indemnizaciones