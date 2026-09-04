El PSOE reprocha a Castro no acudir a ayudas del Gobierno para la piscina

El pleno de Ribadumia volvió a evidenciar la distancia que existe entre el grupo de gobierno que dirige David Castro y los grupos de la oposición en todos los temas que se tratan. La formación socialista cargaba ayer contra el regidor por reconocer en la sesión que «no solicitó las ayudas que el Gobierno habilitó, de 131 millones de euros, para poder financiar hasta el 50% de la piscina de Cabanelas». Esas ayudas estaban destinadas a reparar infraestructuras dañadas por los temporales, que fue lo que ocurrió con la piscina.

«Durante un mes estuvo abierta la convocatoria tras su publicación en el BOE, le fue recordado por la Delegación del Gobierno, que explicó qué infraestructuras podrían verse beneficiadas, requisitos en los que entraba perfectamente la piscina de Cabanelas, siempre y cuando se contase con un informe pericial que demostrase que el colapso de enero fue provocado por los temporales», explica el portavoz de la formación, Javier Mougán. «Estamos hablando de una obra que cuesta más de medio millón de euros y lo mínimo que tenía que hacer el gobierno local era estudiar si la piscina cumplía con esos requisitos», insiste el edil, antes de añadir que el gobierno local «ha dejado pasar una convocatoria de 131 millones de euros pese a contar con los medios políticos, técnicos y administrativos a su disposición».

El pleno de Ribadumia del pasado jueves también dejó otra situación de la que se hace eco Somos en un escrito, donde acusa a David Castro de «huir del salón de plenos para evitar dar explicaciones a una familia que las reclama por lo ocurrido en el tanatorio». La formación que dirige Sergo Soutelo considera que «fue bochornos el espectáculo que vivimos en el pleno». Se refiere Soutelo a los últimos instantes de la sesión, en la parte de ruegos y preguntas, cuando el edil de Somos anunció que iba a dar voz a una familia muy disgustada con la gestión del tanatorio municipal.

Esas preguntas estaban orientadas a aclarar aspectos del funcionamiento del tanatorio y también a que el gobierno local «confirmase lo que ya es público, que la persona que tenía que estar trabajando en ese inmueble durante los días 21 y 22 de agosto, mandó a su madre a realizar sus funciones», explican.

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Somos acusa al PP de haber intentado «embarrar las preguntas para evitar dar una respuesta, asegurando que, dos semanas después de lo ocurrido, todavía están investigando». A partir de ese momento, Somos señala que el alcalde «huyó» del pleno, negándose a hablar con la familia afectada que «solo quería abordar el tema, y nos encontramos con las formas mostradas por varios ediles del grupo de gobierno que solo buscaron armar gresca, convirtiendo la queja de una familia que solo pedía explicaciones en una tangana de gritos, amenazas y ataques cruzados a personas de nuestro partido simplemente por estar grabando la sesión, un pleno que se emite en el canal de Youtube del Concello».