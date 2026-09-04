El PP de Vilagarcía exige limpieza y medidas por la ocupación de plazas en el aparcamiento de Berdón

El PP de Vilagarcía reclama al Ayuntamiento que imponga «limpieza y disciplina de uso» en el aparcamiento del campo de fútbol de Berdón, pues asegura que se acumula la basura y que hay camiones abandonados ocupando plazas.

Así lo indica su portavoz, Ana Granja, tras una reunión mantenida con miembros del Vilagarcía SD y «pudimos comprobar in situ la preocupación que padecen con la recogida de la basura y la ocupación del estacionamiento».

La popular detalló que la zona presenta un «grave estado de abandono» porque «hace semanas que se viene detectando acumulación creciente de residuos y basura junto a los contenedores».

A esto sumó que «buena parte» de este pequeño aparcamiento dirigido a vecinos de la zona y usuarios de las instalaciones está ocupado por «camiones abandonados, lo que reduce de forma notable las plazas disponibles, además de la imagen deplorable» a una semana de empezar una liga.

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Según Granja, el alcalde «no pisa el rural» y le recuerda que en 2018 «prometió un nuevo parking. Otra promesa incumplida de Alberto Varela». n