El plazo máximo para reformar Hortos es de dos meses y se ejecutará por tramos

El Concello de O Grove presentó ayer a los vecinos la reforma de la calle Hortos ante el inminente inicio de las obras que se ejecutarán por tramos y que servirán para zanjar problemas de inundaciones y mejorar servicios básicos y la seguridad vial ante las deficiencias actuales. Se trata de un refundido de dos actuaciones interconectadas que suman una inversión de 280.000 euros y que llevan gestándose desde 2024.

En concreto, van a sustituir el sistema de viejas y deficientes tuberías de fibrocemento por nuevas redes, en separativa de pluviales y fecales, que solucionen los vertidos al subsuelo y las inundaciones por los desbordamientos del regato de Meloxo en épocas de lluvia intensa. Y en el caso del segundo, se renuevan las acometidas de 33 viviendas.

También se sustituye la red de abastecimiento de agua potable, se entierran los cableados aéreos de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, se instalará un nuevo sistema de alumbrado público de led y se asfaltará el vial desde el tramo urbano de inicio hasta su desembocadura en la Rúa o Con, ampliando la caja de la calzada donde sea posible con el fin de mejorar la seguridad vial en su extensión.

Así la cosas, se contempla la creación de un itinerario peatonal mediante el pintado de marcas viales: llevará un pavimento en color diferenciador y tendrá un ancho de paso de, por lo menos, 1,80 metros. Además, se dispondrán separadores de carril para «mejorar la organización de tránsito y la seguridad, evitando la invasión de la senda peatonal por parte del tráfico rodado».

Convivencia con las obras

Respecto a cómo afectarán las obras al día a día de los vecinos, el alcalde, Jose Cacabelos, explicó que se van a organizar por tramos, sin afectar a la totalidad de la calle de una vez, y que el acceso a las viviendas siempre estará garantizado con una vía alternativa, además de indicar que se establecerán perímetros de seguridad y desvíos de tráfico y que todos los trabajos, tanto bajo tierra como en superficie, se coordinarán como una única actuación.

«Los vecinos ganan el fin de las inundaciones; sin cables aéreos a la vista; una calle más ancha y segura; señalización horizontal renovada; agua y saneamiento fiables, sin fugas; 33 viviendas con acometidas nuevas; pavimento nuevo, sin baches, y un itinerario peatonal accesible», según la diapositiva explicativa mostrada durante la reunión informativa.

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Ambas actuaciones fueron adjudicadas a la empresa Marconsa y, en el caso de la pavimentación y ensanche, el plazo de ejecución firmado es de 32 días. En la modernización de servicios, es dos meses, según consta en los contratos hechos públicos.