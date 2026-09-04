A Illa reunirá a más de 300 atletas en la Carreirón 10k

Más de 300 participantes entre todas las categorías y un fin solidario. Así será la Carreirón 10k que se celebra este domingo en A Illa y que se presentó en las dependencias del Concello isleño, centrándose en la colaboración que se va a realizar con la Fundación Andrea, una entidad dedicada al apoyo y ayuda a familias con niños afectados por enfermedades graves, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. No en vano, la Fundación Deportiva de A Illa y el Concello, organizadores del evento, han destinado un euro a esta entidad por cada una de las inscripciones realizadas. Pero la colaboración no se quedará tan solo en eso, ya que se facilitará la posibilidad de aportar quien quiera, de forma voluntaria, en las inmediaciones de la salida. Aquellos que den el paso se llevarán una camiseta de regalo hasta agotar existencias.

En esa colaboración también destaca la que realiza la Asociación de Mexilloeiros da Illa, ente fundamental en la actividad de la Fundación Deportiva del municipio. En la plaza del Museo de la Conserva se van a poder degustar raciones de mejillones que se comercializarn a tres euros y la totalidad de la recaudación se destinará a la Fundación Andrea. Esta iniciativa ha sido bautizada con el epígrafe de "Mexillón solidario" y se desarrollará durante toda la mañana.

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En lo que respecta al plano deportivo. Las pruebas comenzarán a las 9.30 horas, con la carrera de dos kilómetros de los cadetes y juveniles, mientras que para los sénior, el inicio de la prueba será a las 10.30 horas. El recorrido pasará por las avenidas Castelao y A ponte para bajar hasta Riasón y bordear toda la costa entre este punto y la playa de Area da Secada. La prueba continuará por Testos y por Semuíño hasta desembocar en su punto inicial, las puertas del Concello de A Illa. Además de los 347 participantes (206 en la carrera absoluta), la Carreirón 10k contará con un total de 80 voluntarios que se encargarán de velar por la seguridad de todos los participantes. La prueba es relativamente plana, salvo en el tramo que va desde O Naval a Area da Secada, precisamente el más atractivo a nivel paisajístico, donde se endurece de forma considerable.